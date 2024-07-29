Російські сили завдали ударів по 21 населеному пункту Херсонської області, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли в Херсонській області – подробиці
Під ворожим вогнем перебували Золота Балка, Приозерне, Комишани, Садове, Тягинка, Одрадокам'янка, Антонівка, Михайлівка, Микільське, Велетенське, Хрещенівка, Широка Балка, Нова Кубань, Львове, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське, Берислав, Брускинське, Новоберислав та місто Херсон.
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Окрім 58 приватних будинків і 4 багатоповерхівок, ушкоджень зазнали також об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад, Пункт Незламності, дитячий майданчик, господарчі та складські приміщення, гаражі, приватний транспорт та магазин.
"Через російську агресію 11 людей дістали поранення, з них – 3 дитини", – повідомив Прокудін.
Обстріли на Херсонщині – що відомо
Нагадаємо, що з 25 по 26 липня російські війська атакували 15 населених пунктів регіону.
Уражень зазнали 24 приватні будинки, 8 багатоповерхівок, медичний заклад та адмінбудівля, а також приватні автомобілі.
Унаслідок обстрілів 1 людина загинула, ще 7 дістали поранення.