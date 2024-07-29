29 липня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій. До привітань доєднались Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, Президент України Володимир Зеленський і Міністр оборони Рустем Умєров. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Зеленський наголосив на тому, що результати роботи бійців ССО зміцнюють Україну та послаблюють російські війська. "Найгарячіші ділянки фронту. Найважливіші бойові операції. Найвідповідальніші завдання", – сказв президент у привітанні. Advertisement

Рустем Умєров також зауважив, що воїни ССО завжди на передовій, виконують найскладніші завдання в найгарячіших точках, де на них не чекають, і забезпечують безпеку країни. "Бажаю вам сили, мужності та професіоналізму. Вірте в перемогу і нехай кожне бойове завдання завершується вашим безпечним поверненням. Слава Україні!" – наголосив Умєров. Більше по темі Зеленський прокоментував план Трампа закінчити війну «за добу» Глава держави зауважив: питання - хто і якою ціною платитиме за швидке завершення війни.

Своєю чергою Сирський додав, що військовослужбовці ССО це й герої українського спротиву в тилу ворога, й на тимчасово окупованих українських землях, які змушують "горіти землю під ногами загарбників". За його словами, ССО – одні з найбільш засекречених підрозділів Збройних Сил України. Advertisement "На жаль, ще далеко не про всі ваші подвиги й перемоги ми можемо розповісти, адже досі більшість із них залишаються державною таємницею", – пояснив Сирський.