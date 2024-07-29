29 липня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій.
До привітань доєднались Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, Президент України Володимир Зеленський і Міністр оборони Рустем Умєров.
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Зеленський наголосив на тому, що результати роботи бійців ССО зміцнюють Україну та послаблюють російські війська.
"Найгарячіші ділянки фронту. Найважливіші бойові операції. Найвідповідальніші завдання", – сказв президент у привітанні.
Рустем Умєров також зауважив, що воїни ССО завжди на передовій, виконують найскладніші завдання в найгарячіших точках, де на них не чекають, і забезпечують безпеку країни.
"Бажаю вам сили, мужності та професіоналізму. Вірте в перемогу і нехай кожне бойове завдання завершується вашим безпечним поверненням. Слава Україні!" – наголосив Умєров.
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Своєю чергою Сирський додав, що військовослужбовці ССО це й герої українського спротиву в тилу ворога, й на тимчасово окупованих українських землях, які змушують "горіти землю під ногами загарбників".
За його словами, ССО – одні з найбільш засекречених підрозділів Збройних Сил України.
"На жаль, ще далеко не про всі ваші подвиги й перемоги ми можемо розповісти, адже досі більшість із них залишаються державною таємницею", – пояснив Сирський.
День Сил спеціальних операцій – що треба знати
Сили спеціальних операцій Збройних сил України – окремий підрозділ ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки та військової підтримки для виконання складних і небезпечних операцій, які проводить командування ССО.
Свято встановлено в Україні "З метою подальшого розвитку національних військових традицій, ураховуючи важливу роль Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави" згідно з Указом Президента України "Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України" від 26 липня 2016 року № 311/2016.