Російські війська 2 952 рази вдарили по Донецькій області за добу, повідомили в Управлінні Національної поліції.

Обстріли Донеччини – подробиці

"Пошкоджено 48 цивільних об’єктів – 35 житлових будинків, магазини, господарські споруди, гаражі, автомобілі, газопровід і ЛЕП", – додали в поліції.

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На Торецьк скинули 10 авіабомб "КАБ-250", а також обстріляли з артилерії. Унаслідок атаки поранені дві цивільні особи, руйнувань зазнали щонайменше 4 багатоквартирні будинки та 2 магазини.

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На Лиман також скинули таку авіабомбу, через що пошкоджено гаражі та цивільне авто.

У Катеринівці внаслідок артилерійського удару травмовано людину й пошкоджено приватну оселю.

Фото: Головне управління Національної поліції в Донецькій області

По Мирнограду вдарили бомбою "УМБП Д30 СН", через що пошкоджені 24 приватні будинки та 2 цивільні автомобілі.

З артилерії російські сили накрили й Зорю, внаслідок чого постраждали приватний будинок і автомобіль. Надійшло повідомлення про ураження комунікації.

У селі Новий Комар ударом БпЛА пошкоджена приватна оселя та три господарські споруди.

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Фото: Головне управління Національної поліції в Донецькій області

Удари по Донеччині – що відомо

З 24 по 25 липня ворожі війська вдарили по регіону 2 812 разів.

Зазначалось, що внаслідок обстрілів пошкоджені 22 цивільні об’єкти – 12 житлових будинків, господарська споруда, автомобілі, газопровід, електромережа.

Мешканець Часового Яру отримав поранення внаслідок влучання ворожого дрона. Повідомлялося також про ще одну травмовану цивільну особу в Гродівці.

На Курахове й Михайлівку тоді налетіли БпЛА, а Іллінівку та Костянтинівку обстріляли з РСЗВ "Смерч". У ніч проти 25 липня Костянтинівка зазнала артилерійського обстрілу.