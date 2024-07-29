Іспанське агентство міжнародного співробітництва у сфері розвитку (AECID) може долучитися до участі в проєктах гуманітарного розмінування, а також співфінансування в Україні, повідомили в Міністерстві економіки України.

AECID долучиться до проєктів із гуманітарного розмінування в Україні

"У сфері протимінної діяльності в України сьогодні створена широка міжнародна коаліція – до участі у розв'язанні різноманітних питань залучені країни, міжнародні організації, донори, виробники", – пояснив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

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За його словами, уряд працює над розширенням співпраці з міжнародними партнерами та має пропозиції за різними напрямками роботи в цій сфері. В України є проєкти, пов’язані з інноваціями у сфері даних, до яких союзники можуть долучитися.

Безкаравайний додав, що Україна наразі працює над створенням ринку розмінування. Нині запустили програму компенсації аграріям, які придбали послугу з розмінування своїх земель. Зареєстровано вже 90 заявок фермерів на допомогу від уряду.

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Заступник міністра економіки Володимир Кузьо зазначив, що Україна зацікавлена в залученні інвестицій в економіку та посиленні співпраці українського бізнесу та бізнесу Іспанії, який також виявив інтерес до спільної роботи.

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Минулого місяця відбувся українсько-іспанський бізнес-форум із представниками понад 20 великих іспанських компаній.

"Ми підготували Інвестиційний довідник, який містить огляд інвестиційного ландшафту України, аналіз пріоритетних секторів – енергетики, інфраструктури, аграрного сектору, зеленої металургії, фармацевтики, критичних матеріалів та ІТ", – розповів Кузьо.

Згідно з даними заступника міністра, довідник пропонує 95 інвестиційних проєктів на суму 27 млрд доларів США і допоможе інвесторам зорієнтуватися в можливостях, які пропонує український уряд.

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Представники AECID своєю чергою наголосили, що готові інвестувати кошти разом з МФО у проєкти у сфері інженерії, енергетики, транспорту, постачання обладнання тощо.

Скільки гектарів земель аграрних державних підприємств України заміновані

Нагадаємо, що близько 100 тисяч га, які зараз окуповані Росією, потребуватимуть заходів із розмінування.

Станом на сьогодні в Україні заміновані понад 20 тисяч га земель аграрних державних підприємств. Ще 98 тисяч га потребуватимуть розмінування після деокупації.

В Україні потенційно замінованими залишаються 144 тисячі квадратних кілометрів. Понад рік тому цей показник становив 174 тисячі.