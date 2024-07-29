Служба безпеки України повідомила про затримання шістьох одеситів віком від 18 до 24 років, що працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі, які намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.

СБУ затримала шістьох одеситів

ФСБ помітила їх, оскільки ті активно користувалися Телеграм-каналами з пошуку легкого заробітку, де залишали власні "резюме". В одному з подібних чатів їм відповів представник спецслужби Росії та запропонував гроші в обмін на знищення авто Сил оборони.

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Під час скоєння злочинів палії діяли переважно в парах, зокрема, один підпалював, а інший – знімав це на відео.

Зловмисники користувалися "прикриттям" кур’єрського сервісу й на власних скутерах об’їжджали Одесу, де встановлювали адреси паркування автомобілів.

Згодом вони відправляли фото потенційних цілей своєму куратору й вночі прибували до паркомісць, обливали авто легкозаймистою сумішшю та підпалювали.

Більше по темі Моя пацифістська дилема Був час, коли я вважав себе пацифістом. Зрештою мені набридло пасивно спостерігати, як знищують людей, і я вирішив щось із цим зробити.

Фото: Служба безпеки України

Палії знімали на камеру займання, і ці відео Росія планувала використати для проведення ІПСО проти України.

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Яке покарання загрожує одеситам

Усім шістьом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

СБУ та Нацполіція затримали рецидивіста, який підпалив службовий пікап ЗСУ

Нагадаємо, що 24 липня Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримали в Рівному рецидивіста, який на замовлення ФСБ підпалив один зі службових автомобілів ЗСУ

Він раніше відбував покарання за вчинення грабежів та крадіжок, через що потрапив у поле зору ФСБ, яка дистанційно залучила його до співпраці за грошову винагороду.

Вночі палій обходив територію обласного центру, де виявляв припарковані авто ЗСУ. Йому вдалося підпалити один зі службових пікапів, але після цього його затримали.