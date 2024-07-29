Україна очікує найближчими тижнями перші 3,9 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки від США, яка сягає 7,85 млрд дол. Для України пріоритетом залишається фінансування бюджетних видатків, проєктів відновлення та підтримки енергетики.

Про це розмовляли під час зустрічі Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зі Спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

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Незабаром Україна отримає фінансову допомогу від США - що відомо

"Україна вдячна за $7,85 млрд прямої бюджетної підтримки, яка має надійти від США цього року. Перші $3,9 млрд очікуємо вже найближчими тижнями", - написав Шмигаль.

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Прем'єр-міністр подякував США за підтримку рішення країн G7 про надання Україні 50 млрд доларів коштом майбутніх доходів від заморожених активів РФ. Сторони обговорили питання реалізації цієї ініціативи.

"Для нас важливо, щоб кошти були доступні Україні вже з 2025 року та була можливість направити їх на всі критичні потреби, включно з військовими", - зауважив він.

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Шмигаль додав, що Кабмін запроваджує системний підхід у фінансуванні проєктів економічного відновлення.

Він нагадав, що відбулося перше засідання Стратегічної інвестиційної ради при уряді, і протягом двох місяців планують затвердити перелік публічних інвестиційних проєктів на 2025 рік та передати його партнерам.

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Прем'єр-міністр подякував США за оголошення про надання $500 млн нових коштів на енергетичну допомогу та переадресування раніше оголошених $324 млн на екстрені енергетичні потреби в Україні. Він наголосив, що підтримка енергетики є сьогодні критично необхідною для України, аби відновити знищене ворогом.

"Цінуємо, що США непохитно стоять пліч-о-пліч з Україною у нашій боротьбі за свободу", - зазначив Шмигаль.