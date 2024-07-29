Дев'ятьох суддів із тимчасово окупованого Криму, які співпрацюють з росіянами, засудили за державну зраду заочно. Їм винесено вироки на строк від 10 до 13 років.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та міста Севастополя.

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В Україні отримали вирок судді з Криму - що відомо

"За публічного обвинувачення прокуратури АР Крим та м. Севастополя заочні вироки отримали ще 9 окупаційних «служителів Феміди», які здійснюють «правосуддя» від імені та в інтересах держави-агресора.

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За вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України) їх засуджено до позбавлення волі на строк від 10 до 13 років", - йдеться у повідомленні.

Прокурори в суді довели, що після окупації півострова засуджені зрадили присязі на вірність українському народові та обійняли посади «суддів» в окупаційних:

Верховному суді Республіки Крим

двадцять першому арбітражному апеляційному суді

Апеляційному суді Республіки Крим

Сімферопольському, Білогірському та Джанкойському районних судах Республіки Крим

Севастопольському міському та Ленінському районному суді м. Севастополя.

Своїми діями та рішеннями вони забезпечили функціонування окупаційної судової «влади» на півострові, а також надавали допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Наразі за публічного обвинувачення прокуратури автономії за ст. 111 КК України засуджено 103 колишніх українських суддів-зрадників.

Двом працівникам ФСБ РФ у Криму повідомили про підозру у катуванні людей - подробиці

У 2014 році колишні працівники СБУ в АР Крим перейшли на службу до «УФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополю», де реалізовували політику РФ щодо придушення опору та переслідування нелояльного до окупаційної влади населення півострова.

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Погрожуючи фізичною розправою, «правоохоронці» змушували місцевого активіста зізнатися у приналежності до «терористичних організацій» та участі у «заборонених заходах».

Дії підозрюваних кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.