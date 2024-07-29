Завідувач майном російського мільярдера Петра Авена погодився на конфіскацію понад 750 000 фунтів стерлінгів, щоб завершити майже дворічне розслідування британської поліції про ухилення від санкцій.

Раніше Авена звинувачували у тому, він був «прокремлівським олігархом, який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму», пише Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

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Британія конфіскувала понад 750 тис. фунтів стерлінгів у олігарха Авена - що відомо

За словами представниці Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) Аннабель Дарлоу, тисячі фунтів стерлінгів готівкою, знайдені і в особняку Авена за межами Лондона, також були конфісковані відповідно до законодавства про «доходи, отримані злочинним шляхом».

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NCA звинувачувало Авена в тому, що він був «прокремлівським олігархом, який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму».

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Зазначається, що гроші, які зберігалися на банківських рахунках у HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd., були конфісковані після того, як дружина Авена та керуючий його майном визнали, що ці кошти «або були майном, яке підлягає конфіскації, або були призначені для використання в протиправних діях».

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Авен немає банківських рахунків у Великій Британії, але його підозрювали у використанні рахунків власної дружини та фірми з управління майном як особисту «скарбничку» для фінансування свого життя.

Саме ж розслідування було зосереджено на близько 3,7 мільйона фунтів стерлінгів, направлених до Великої Британії з австрійського трасту за кілька годин до введення європейських санкцій проти Авена.

Раніше NCA домагалося конфіскації 1,2 мільйона фунтів стерлінгів у Авена.

Латвія вимагає повернути санкції проти Авена та Фрідмана - що відомо

Латвія подала апеляцію на рішення Суду Європейського Союзу, який скасував санкції проти російських олігархів Петра Авена та Михаїла Фрідмана. Європейський Союз оцінює "прийнятність" апеляції.

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Латвія просила не скасовувати санкції, оскільки на момент ухвалення санкцій існували докази причетності обох до підтримки російської влади, відповідальної за анексію Криму і дестабілізацію ситуації в Україні.

Петро Авен, який має громадянство Росії і Латвії, та Михайло Фрідман, який має громадянство Росії та Ізраїлю, є головними акціонерами Alfa Group, конгломерату, що представляє Alfa Bank, один із провідних банків Росії.

У лютому 2022 року, у відповідь на російське вторгнення в Україну, Рада ЄС ухвалила первинний правовий акт, за яким ці дві особи, поряд із іншими персонами, були включені до санкційного переліку, а їх грошові фонди та економічні ресурси були заморожені.

Рада ЄС дійшла висновку, що Авен і Фрідман були асоційованими з людьми, проти яких спрямовані обмежувальні заходи ЄС, а також із самим Володимиром Путіним, оскільки надавали матеріальну допомогу або фінансували російських офіційних осіб, що приймали рішення, підтримували дії та політику Росії, яка була спрямована проти України.

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Обидві згадані особи заперечили це та заявили про помилковість таких висновків.