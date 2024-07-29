Сполучені Штати передають Україні черговий пакет військової допомоги на суму до 200 мільйонів доларів. У пакені наявні засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди та протитанкові ракети Javelin.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна отримала чергову допомогу від США - подробиці

Як зазначив Кірбі, до пакета допомоги увійшли засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди та протитанкові ракети Javelin

Advertisement

Цей пакет виділяється в межах механізму повноважень президента США щодо скорочення, тобто передання зброї безпосередньо зі складів армії США.

Крім того, Пентагон через механізм Ініціативи сприяння безпеці України (замовлення зброї у виробників у США) передасть Україні засоби ППО, засоби для далекобійних ударів та протитанкову зброю.

ЄС розробляє двоетапну торговельну стратегію для роботи з Трампом
Більше по темі

ЄС розробляє двоетапну торговельну стратегію для роботи з Трампом

Євросоюз запровадить 10-відсоткові тарифи, які призведуть до скорочення експорту з ЄС приблизно на 150 млрд євро щороку.

Допомога США Україні - що відомо

Міністерство оборони США 12 липня оголосило вміст 61-го траншу військової допомоги Україні в рамках президентських повноважень Джо Байдена, до якого, зокрема, входять батарея ЗРК Patriot, системи ППО і ракети для HIMARS.

Advertisement

Там наявне таке озброєння:

  • одна батарея Patriot;
  • боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;
  • зенітні ракети Stinger;
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси;
  • допоміжне обладнання.
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У Пентагоні оголосили вміст двох пакетів допомоги для України США
У Пентагоні оголосили вміст двох пакетів допомоги для України
Київ Пост
5г тому
Україна скоро отримає $3,9 млрд прямої бюджетної підтримки від США США
Україна скоро отримає $3,9 млрд прямої бюджетної підтримки від США
Київ Пост
8г тому
ЄС розробляє двоетапну торговельну стратегію для роботи з Трампом США
ЄС розробляє двоетапну торговельну стратегію для роботи з Трампом
Київ Пост
12г тому
"Президентка" Камала Гарріс - наслідки для України США
ПОГЛЯД: "Президентка" Камала Гарріс - наслідки для України
Аскольд Лозинський
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Ще дев'ять окупаційних суддів із Криму отримали вирок за держзраду
Далі » Німеччина у співпраці з Данією передала Україні 8 танків Leopard 1A5