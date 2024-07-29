Сполучені Штати передають Україні черговий пакет військової допомоги на суму до 200 мільйонів доларів. У пакені наявні засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди та протитанкові ракети Javelin.
Про це пише "Голос Америки" з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
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Україна отримала чергову допомогу від США - подробиці
Як зазначив Кірбі, до пакета допомоги увійшли засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди та протитанкові ракети Javelin
Цей пакет виділяється в межах механізму повноважень президента США щодо скорочення, тобто передання зброї безпосередньо зі складів армії США.
Крім того, Пентагон через механізм Ініціативи сприяння безпеці України (замовлення зброї у виробників у США) передасть Україні засоби ППО, засоби для далекобійних ударів та протитанкову зброю.
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Допомога США Україні - що відомо
Міністерство оборони США 12 липня оголосило вміст 61-го траншу військової допомоги Україні в рамках президентських повноважень Джо Байдена, до якого, зокрема, входять батарея ЗРК Patriot, системи ППО і ракети для HIMARS.
Там наявне таке озброєння:
- одна батарея Patriot;
- боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;
- зенітні ракети Stinger;
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;
- боєприпаси для стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси;
- допоміжне обладнання.