Сполучені Штати передають Україні черговий пакет військової допомоги на суму до 200 мільйонів доларів. У пакені наявні засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди та протитанкові ракети Javelin.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Україна отримала чергову допомогу від США - подробиці

Як зазначив Кірбі, до пакета допомоги увійшли засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди та протитанкові ракети Javelin

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Цей пакет виділяється в межах механізму повноважень президента США щодо скорочення, тобто передання зброї безпосередньо зі складів армії США.

Крім того, Пентагон через механізм Ініціативи сприяння безпеці України (замовлення зброї у виробників у США) передасть Україні засоби ППО, засоби для далекобійних ударів та протитанкову зброю.

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Допомога США Україні - що відомо

Міністерство оборони США 12 липня оголосило вміст 61-го траншу військової допомоги Україні в рамках президентських повноважень Джо Байдена, до якого, зокрема, входять батарея ЗРК Patriot, системи ППО і ракети для HIMARS.

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Там наявне таке озброєння: