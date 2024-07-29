Міністерство оборони США оголосило вміст траншу військової допомоги Україні в рамках президентських повноважень Джо Байдена, до якого, зокрема, входять перехоплювачі ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, протитанкові озброєння.

Що входить у військову допомоги Україні від США

Крім того, Пентагон оголосив про надання пакета підтримки з використанням близько 1,5 млрд доларів в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

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Ця допомога охоплює можливості для посилення української ППО, вогневих засобів та протитанкових озброєнь, а також фінансування для підтримки раніше наданого обладнання.

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Зокрема, йдеться про:

боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

боєприпаси для ППО малої і середньої дальності;

ракети RIM-7 для протиповітряної оборони;

засоби радіоелектронної боротьби; боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155- та 105-міліметрові артилерійські снаряди;

мінометні міни калібру 120 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

стрілецьку зброю;

вибухові матеріали, обладнання та боєприпаси для підриву;

системи захищеного зв'язку;

послуги супутникової зйомки;

запасні частини, технічне обслуговування тощо.

У повідомленні зазначається, що США продовжуватимуть працювати разом із майже 50 країнами над забезпеченням України критично важливими засобами, необхідними для боротьби з російською агресією.

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Допомога США Україні - що відомо

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 29 липня повідомив про передачу Україні чергової військової допомоги на суму до 200 мільйонів доларів.

Міністерство оборони США 12 липня оголосило вміст 61-го траншу військової допомоги Україні в рамках президентських повноважень Джо Байдена, до якого, зокрема, входять батарея ЗРК Patriot, системи ППО і ракети для HIMARS.

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Там наявне таке озброєння: