Армія РФ вдарила по 15 населених пунктах Херсонської області, поінформував керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонської області – подробиці
Під вогнем перебували Антонівка, Комишани, Чорнобаївка, Придніпровське, Кізомис, Білозерка, Велетенське, Ромашкове, Берислав, Львове, Тягинка, Новотягинка, Шляхове, Зміївка та Херсон.
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Окрім 24 приватних будинків і багатоповерхівки, надійшли повідомлення про ушкодження об'єктів критичної та припортової інфраструктури, а також газогонів.
"Через російську агресію 8 людей дістали поранення", – додав Прокудін.
Останні обстріли на Херсонщині – що відомо
Нагадаємо, що з 28 по 29 липня ЗС РФ завдали ударів по 21 населеному пункту Херсонської області.
Ушкоджень зазнали 58 приватних будинків і 4 багатоповерхівки, а також об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад, Пункт Незламності, дитячий майданчик, господарчі та складські приміщення, гаражі, приватний транспорт та магазин.
11 людей, 3 з яких – діти, дістали поранень унаслідок обстрілів.