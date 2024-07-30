У Венесуелі розпочалися мітинги прихильників опозиції, на думку яких результати президентських виборів на користь чинного керівника держави Ніколаса Мадуро сфальсифіковані, пише AP.
Протести у Венесуелі – подробиці
"На тлі масових демонстрацій по всій Венесуелі опозиційний кандидат Едмундо Гонзалес у понеділок оголосив, що його передвиборчий штаб має необхідні докази, які доводять, що саме він переміг на виборах у неділю, але влада країни оголосила переможцем чинного президента Ніколаса Мадуро", – зазначається у повідомленні.
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Спершу протести проходили мирно, але після спроб правоохоронців перешкодити проведенню мітингу, почалася сутичка. Тоді поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників, а ті у відповідь кидали у силовиків каміння та інші предмети.
Мітингувальники знесли пам’ятник президенту Венесуели у 1999-2013 роках Уго Чавесу, який за час свого правління встановив у країні військову диктатуру.
Опозиція заявляє, що має докази фальсифікації виборів, а її кандидат Едмундо Гонзалес набрав 70% голосів, тобто майже удвічі більше за кількістю голосів, які здобув Ніколас Мадуро.
Чинний президент заявив, що у Венесуелі намагаються здійснити державний переворот фашистського та контрреволюційного спрямування, а власне переобрання назвав тріумфом миру та стабільності.
Згідно з даними AP, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Вашингтон "серйозно занепокоєний" тим, що результати виборів не відображають фактичні голоси та волю народу.
Уряд Венесуели, своєю чергою, у соцмережі Х (колишній Twitter) повідомив про відкликання дипперсоналу з Аргентини, Домінікани, Коста-Рики, Панами, Перу, Уругваю та Чилі та вимагає негайного виїзду представників цих країн із території Венесуели.
#Comunicado 📢 Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando… pic.twitter.com/l0dAaNSnEA— Yvan Gil (@yvangil) July 29, 2024
Протести в Парижі проти ультраправої партії "Національне об'єднання" – що відомо
Незадоволені результатами виборів мешканці Парижу в ніч проти 1 липня вийшли на протести проти партії "Національне об'єднання", яку очолює Марін Ле Пен.
Частина протестувальників залізли на монумент у центрі площі, де розмахували прапорами Палестини та ПАР. Декілька людей залишили на монументі написи за допомогою балончиків із фарбою.