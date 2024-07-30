Завдяки ініціативі голови міністерства закордонних справ Латвії Байби Браже, латвійський уряд передасть Україні 100 FPV-дронів, пише LSM.

100 FPV-дронів для України від Латвії

Партію латвійських БпЛА, вартість кожного з яких склала близько 1000 євро, надішлють в українські підрозділи, які воюють під Краматорськом Донецької області.

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Посол України Анатолій Куцеволс, який був присутній під час передачі дронів, порівняв латвійського воєначальника Лачплесіса (на честь якого БпЛА й назвали Lāčplēsis) із українським отаманом Іваном Сірком.

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"Це один із найвідоміших козаків в історії України. Росіяни досі його бояться. Це Іван Сірко. За історією він не програв жодного бою. Ось чому він у нас тут, біля входу в посольство", – наголосив Куцеволс.

Згідно з даними LSM, Україна вже отримала понад 300 дронів латвійського виробництва Irsis і Lāčplēsis від уряду країни.

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Латвія та Німеччина закупили безпілотники для України – що відомо

Нагадаємо, що під час саміту НАТО Латвія та Німеччина домовились про спільну закупівлю безпілотників для підтримки та забезпечення потреб України.

Країни зобов'язалися надати броньовані безпілотники та БпЛА, оснащені штучним інтелектом.

Під час саміту НАТО члени коаліції безпілотників підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації співробітництва, розвитку безпілотних технологій та їх застосування для підтримки України та зміцнення обороноздатності країн-членів альянсу.