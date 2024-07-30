Ольга стала бронзовою призеркою в індивідуальній шаблі на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, повідомив Укрінформ.

Ольга Харлан завоювала першу медаль для України

Після перемог над японкою Сіхомі Фукусімою (15:9), Анною Башта, яка представляє Азербайджан (15:6), та угоркою Анною Мартон (15:7) Харлан у півфіналі поступилася лідерці "посіву" француженці Сарі Бальцер (7:15).

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Проте матч за 3-є місце проти Чой Себін із Республіки Корея з рахунком 15:14 виграла Харлан.

Медаль Ольги Харлан стала першою українською нагородою на Олімпіаді у Парижі

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Неодноразова чемпіонка світу та Європи Харлан виграла п'яту нагороду в олімпійській кар'єрі: після "золота" (2008) та "срібла" (2016) в командному турнірі та двох бронзових нагород в особистих змаганнях (2012, 2016).

У Парижі стартували Олімпійські ігри-2024 – що відомо

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі офіційно стартували Олімпійські ігри-2024.

Вперше в історії церемонія відкриття Олімпіади відбулася не на стадіоні, а на воді.

Команди-учасниці Ігор пропливли Сеною через центр французької столиці до Ейфелевої вежі та фінішували перед площею Трокадеро.

Уздовж берегів Сени тривало шоу з виступами артистів, а співачка Lady Gaga відкрила музичну частину церемонії. А закривала шоу Celine Dion з легендарною піснею L’Hymne à l’amour.

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Олімпійський вогонь запалили триразові олімпійські чемпіони - легкоатлетка Марі-Жозе Перек і дзюдоїст Тедді Ренер.