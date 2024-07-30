Служба безпеки України разом із Державним бюро розслідувань зібрали матеріали, за якими суд арештував додаткові активи на 400 млн гривень братів екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Суд арештував майно братів Медведчука та Козака на майже 400 млн гривень

Серед майна є завод із виробництва бетону, земельні ділянки, корпоративні права, майнові комплекси, автотранспорт чотирьох підприємств у Львові та будівельна компанія

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Активи передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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Фото: Служба безпеки України

Так, в управлінні держави додатково перебуватимуть понад 10 тис. м² нерухомості та понад 70 одиниць автотранспорту й будівельної техніки компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака.

Більше по темі СБУ затримала в Харкові шпигуна, який шукав секретну документацію Росіяни сподівалися знищити документи, плани та креслення, які зберігаються у сховищах і необхідні для відновлення промислових підприємств області.

За даними СБУ, в червні цього року правоохоронці викрили обох братів екснардепів на масштабних фінансових оборудках. Зловмисники використовували підконтрольні підприємства для розкрадання коштів через несплату податків до держбюджету.

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Фото: Служба безпеки України

Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозру – що відомо

10 червня Служба безпеки та Державне бюро розслідувань повідомили про підозру братам екснардепів-зрадників Медведчука та Козака Сергію Медведчуку та Богдану Козаку.

Вони причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років.

"У тінь" виводилися мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн гривень податків. Ці кошти спрямували для фінансування війни РФ проти України.

Зловмисники використали львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони керували як бенефіціарні власники. Топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції та нелегально продавав її третім особам.

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Фігуранти ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію, а директор і бухгалтер компанії вносили неправдиві відомості до фінансово-звітної документації.

Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Дії їхніх спільників – директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні, додатково кваліфіковані за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).