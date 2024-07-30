Аналітики розвідки Британії вважають, що російська армія надалі буде тактично просуватися на східному фронті протягом найближчих тижнів.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

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Росія наступає у Донецькій області - що відомо

У липні 2024 року російські сухопутні війська продовжували безперервні атаки в центральній частині Донецької області.

Вони впевнено просувалися на захід, взявши під контроль декілька селищ та наблизившись до логістичного вузла Покровська.

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Крім того, сухопутні війська РФ просунулися на північ до міста Нью-Йорк, що перебуває на лінії фронту з 2014 року.

У британській розвідці вважають, що, цілком ймовірно, російська армія продовжить тактичне просування впродовж найближчих тижнів

"Втім, загальна оперативна спроможність військ РФ залишається обмеженою через низку чинників, серед яких високий рівень втрат особового складу, обмежена підготовка та брак офіцерських кадрів", - йдеться у повідомленні.