Служба безпеки повідомила про затримання шпигуна воєнної розвідки Росії, який готував серію ракетно-бомбових ударів по секретних місцям зберігання важливої документації технічного характеру в Харкові.

СБУ затримала шпигуна в Харкові

Для коригування повітряних атак, ворожа спецслужба завербувала росіянина, який проживає у Харкові та працює в міському відділенні банку.

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Для отримання координат він намагався використати свою знайому – працівницю однієї з місцевих держустанов, яка має доступ до потрібної інформації. Під виглядом побутового спілкування у месенджері той випитував у жінки про місця розташування сховищ документації.

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Фото: Служба безпеки України

За даними СБУ, зловмисник одночасно розвідував пункти базування Сил оборони у Харкові. Для цього він об’їжджав місто на власному авто та фіксував локації ЗСУ на прихований відеореєстратор.

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Шпигун був на зв’язку з представником ГРУ, а спілкування відбувалося через анонімний чат у месенджері.

Яке покарання загрожує шпигуну в Харкові

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено російський паспорт, автомобільний відеореєстратор з відзнятими кадрами військових об’єктів та мобільні телефони із доказами спілкування з агресором.

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Фото: Служба безпеки України

Йому повідомили про підозру за двома такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114 (шпигунство);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Фігуранту загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ та Нацполіція затримали шість одеситів, які підпалювали військові автомобілі

Нагадаємо, що вчора СБУ повідомила про затримання шістьох одеситів віком від 18 до 24 років, що працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі, які намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.

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Вони активно користувалися Телеграм-каналами з пошуку легкого заробітку, де залишали власні "резюме", а згодом в одному з подібних чатів їм відповів представник спецслужби Росії та запропонував гроші в обмін на знищення авто Сил оборони.

Під час скоєння злочинів палії діяли переважно в парах, зокрема, один підпалював, а інший – знімав це на відео.

Фото потенційних цілей відправлялися куратору й потім фігуранти прибували до паркомісць, обливали авто легкозаймистою сумішшю та підпалювали.