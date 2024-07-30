Австралія засуджує укладання угоди про співрацю й передачу зброї між Росією та КНДР, пише Yonhap, цитуючи міністерку закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Пенні Вонг засудила передачу КНДР зброї Росії

"Ми знову бачимо, як поведінка Росії не сприяє миру, а веде до ескалації", – наголосила міністерка.

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Безпековий пакт між Північною Кореєю та Росією вона назвала черговим дестабілізаційним чинником, що створює ризики для світу.

Вонг також засудила постачання Пхеньяном зброї Кремлю для війни в Україні.

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"Передача зброї з Північної Кореї до Росії є грубим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН", – пояснила Пенні Вонг.

Вонг закцентувала на необхідності поглиблення співпраці Австралії та її союзників із Південною Кореєю в різних секторах: від економіки й до оборони, оскільки ця країна є важливою для забезпечення стратегічного балансу в регіоні.

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Росія поглиблює співпрацю з Іраном та КНДР в обмін на зброю – що відомо

Нагадаємо, що раніше Інститут вивчення війни зазначав, що РФ продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном і Північною Кореєю в обмін на летальну допомогу для своєї армії.

За даними аналітиків, Пхеньян вже передав росіянам мільйони снарядів, а Тегеран постачає «шахеди».

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"Північна Корея передала Росії 4,8 мільйона артилерійських снарядів, а Іран поставив РФ безпілотники Shahed-136/131 і компоненти", – зазначали фахівці ISW.

Завдяки такій співпраці Іран та Північна Корея збагачуються та вирішують свої проблеми.