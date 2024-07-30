На порталі «Дія» з’явилася можливість завантажити військово-обліковий документ з QR-кодом. Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Військово-обліковий документ тепер є у «Дії» - що відомо

Військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів можна отримати на порталі «Дія» без візитів до установ та черг.

«Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож використовуйте його в будь-яких життєвих обставинах — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості», - йдеться в повідомленні.

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У Мінцифрі зазначили, що документ матиме QR-код, за яким перевірятимуть його дійсність та інформацію з реєстру «Оберіг».

Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину.

Щоб отримати військово-обліковий документ, потрібно:

авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП

обрати сервіс «Військово-обліковий документ»

подати заяву

Протягом 10 хвилин документ завантажиться в особистому кабінеті.

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.

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ДПСУ перевіряє наявність військово-облікового документа

Нагадаємо, що інспектори Державної прикордонної служби в пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевіряють наявність військово-облікового документа з 18 травня.

У період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом посвідчення особи, та пред’являти їх на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон.

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Такий обов’язок передбачили змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".