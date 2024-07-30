Чотирьох співробітників окупаційного телеканалу, які працюють у тимчасово окупованому Маріуполі, судитимуть за допомагу РФ у інформаційному полі. Вони перебувають у розшуку.

Про це повідомила прокуратура Донецької області.

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В Україні судитимуть співробітників окупаційного телеканалу в Маріуполі - що відомо

«Прокурори Маріупольської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно 4 громадян України за фактами колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України)», - йдеться у повідомленні.

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Восени 2022 року в ефірному просторі захопленого російськими військами Маріупольського району розпочав роботу пропагандистський телеканал «Маріуполь 24».

Вирішивши допомогти росіянами на інформаційному полі, двоє місцевих жителів обійняли у новому «медіа» псевдопосади технічного директора та режисера монтажу.

Один з цих жителів, який до повномасштабного вторгнення працював на іншому місцевому телеканалі, забезпечує функціонування телевізійного обладнання задля регулярної трансляції погодженого з росіянами.

Другий - монтує телепрограми і дотримується розробленого керівництвом «календарно-постановочного плану».

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Ще двоє жінок працевлаштувались так званими кореспондентками і здійснюють підбір тем і спікерів для новинних сюжетів, у яких висвітлюють діяльність окупаційної влади.

«Маніпулюючи свідомістю глядачів, фейкові медійниці розповідають про роздачу паспортів РФ, називають росіян «визволителями», закликають населення сприяти державі-агресору в проведенні «СВО», - пояснили у прокуратурі.

Наразі всі обвинувачені перебувають у розшуку.

В Україні повідомили про підозри бойовикам з російських угруповань - подробиці

П'ятьом військовим, які воювали проти Сил оборони на сході України, оголосили про підозру у державній зраді.

Бойовики брали участь у боях на Донецькому напрямку у складі військових угруповань РФ.

Усім затриманим слідчі СБУ повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

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чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на ТОТ, та/або в збройних формуваннях РФ).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.