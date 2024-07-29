П'ятьом військовим, які воювали проти Сил оборони на сході України, оголосили про підозру у державній зраді.

Бойовики брали участь у боях на Донецькому напрямку у складі військових угруповань РФ, повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

В Україні повідомили про підозри п'ятьом бойовикам з російських угруповань - що відомо

Перебуваючи у складі різних військових угруповань РФ, зловмисники потрапили у полон до українських захисників під час боїв на початку липня цього року.

“Один із затриманих – стрілець з 4-ї окремої мотострілецької бригади військ РФ. Весь його взвод був знищений у ході боїв за Часів Яр”, - ідеться у повідомленні.

Advertisement

Після боєзіткнення зрадник два тижні переховувався у навколишніх лісосмугах, де згодом був затриманий українськими оборонцями.

Зловмисником виявився житель тимчасово захопленого селища Верхньогарасимівка Луганської області, який 24 лютого 2022 року добровільно приєднався до росіян.

Більше по темі СБУ та Нацполіція затримали шість одеситів, які підпалювали військові автомобілі Шестеро одеситів віком від 18 до 24 років працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі.

Ще один зрадник – колишній житель Одеської області, який напередодні повномасштабного вторгнення чоловік виїхав до Росії, а після її початку прибув до військкомату у Московській області та уклав контракт з Міноборони РФ.

Після нетривалої підготовки на полігонах його направили штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському напрямку. Там його взяли у полон поблизу Верхньокамʼянського.

Advertisement

Інший фігурант – житель тимчасово захопленої частини території Донеччини. Перебуваючи у складі військового підрозділу «Шторм-Z», він брав участь у "м’ясних" штурмах Красногорівки.

Ще двоє зрадників – вихідці з Луганської області. Один з них на початку повномасштабної війни виїхав до Магадана, де згодом мобілізувався до 39-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ. Під час боїв у районі Вугледара потрапив у полон.

Усім затриманим слідчі СБУ повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

Advertisement

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на ТОТ, та/або в збройних формуваннях РФ).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

СБУ та Нацполіція затримали шістьох осіб, які підпалювали військові автомобілі - подробиці

В Одесі шестеро осіб віком від 18 до 24 років, що працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі, намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.

ФСБ помітила їх, оскільки ті активно користувалися Телеграм-каналами з пошуку легкого заробітку, де залишали власні "резюме". В одному з подібних чатів їм відповів представник спецслужби Росії та запропонував гроші в обмін на знищення авто Сил оборони.

Під час скоєння злочинів палії діяли переважно в парах, зокрема, один підпалював, а інший – знімав це на відео.

Усім шістьом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Advertisement

Їм загрожує до 8 років ув'язнення.