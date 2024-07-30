Наразі в Україні стабілізувалася ситуація в енергетиці завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря.

Однак дефіцит потужностей в системі зберігається, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Актуальний стан української енергетики - що відомо

"Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася", - сказав він.

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Шмигаль зауважив, що дефіцит потужностей в системі зберігається, і Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру України.

Він зазначив, що підготовка до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації в країні триває.

Зокрема, вже запустили програми держпідтримки побудови розподіленої генерації.

За словами Шмигаля, є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості.

"Спостерігаємо стійкий попит на пільгове кредитування - як з боку малих та середніх підприємців, так і з боку домогосподарств", - зазначив він.

Шмигаль також нагадав, що Президент підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. З 27 липня закон набув чинності.

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Відтепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції.