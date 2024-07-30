Наразі в Україні стабілізувалася ситуація в енергетиці завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря.
Однак дефіцит потужностей в системі зберігається, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
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Актуальний стан української енергетики - що відомо
"Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася", - сказав він.
Шмигаль зауважив, що дефіцит потужностей в системі зберігається, і Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру України.
Він зазначив, що підготовка до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації в країні триває.
Зокрема, вже запустили програми держпідтримки побудови розподіленої генерації.
За словами Шмигаля, є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості.
"Спостерігаємо стійкий попит на пільгове кредитування - як з боку малих та середніх підприємців, так і з боку домогосподарств", - зазначив він.
Шмигаль також нагадав, що Президент підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. З 27 липня закон набув чинності.
Відтепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції.
Найскладніший період літа для української енергетики вже минув - подробиці
Як зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, є всі причини очікувати, що найскладніший період літа – вже позаду, оскільки аномальна спека спала і зменшилося споживання електроенергії.
На думку Кудрицького, якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій – то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів.
Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації
Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації через російські обстріли.
Водночас уряд сформував стратегію для відновлення та посилення енергосистеми, що містить зміцнення української ППО, ремонти обладнання й подальша розбудова захисту від дронів, децентралізація енергосистеми, міжнародна підтримка та співробітництво та енергоефективність і відповідальне споживання.