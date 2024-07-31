У ніч проти 31 липня Росія атакувала керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Про це повідомили в Повітряних силах у Телеграм.

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Наймасовіший наліт дронів на Київ за 2024 рік – подробиці

Водночас у Київській міській військовій адміністрації зазначили, що це вже сьомий дроновий наліт на столицю за липень.

Повітряна тривога тривала майже 8 годин – з 12 ночі по майже 8 ранку. Дрони летіли на Київ хвилями майже з усіх можливих напрямків.

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На підступах до столиці ППО вдалося збити понад 40 БпЛА, жоден із яких так і не долетів до цілі.

"За умов такої щільної і масованої повітряної атаки, наші сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали просто на відмінно!" – наголосили в КМВА.