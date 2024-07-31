У ніч проти 31 липня Росія атакувала керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Про це повідомили в Повітряних силах у Телеграм.

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Наймасовіший наліт дронів на Київ за 2024 рік – подробиці

Водночас у Київській міській військовій адміністрації зазначили, що це вже сьомий дроновий наліт на столицю за липень.

Повітряна тривога тривала майже 8 годин – з 12 ночі по майже 8 ранку. Дрони летіли на Київ хвилями майже з усіх можливих напрямків. 

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На підступах до столиці ППО вдалося збити понад 40 БпЛА, жоден із яких так і не долетів до цілі.

"За умов такої щільної і масованої повітряної атаки, наші сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали просто на відмінно!" – наголосили в КМВА.

Згідно з даними Повітряних сил, головним напрямком ударів стала Київщина.

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"Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА "Shahed-131/136". Таку ж кількість "Шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року", – додали в Повітряних силах.

Сьогодні українська ППО також відбила масовану атаку ворожих дронів.

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На Київщині внаслідок падіння уламків дрона загорівся житловий будинок

Водночас у ДСНС Київщини повідомили, що внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків безпілотника в Броварському районі.

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Через це відбулося ураження та займання житлового приватного будинку.

Пожежу загасили о 04:14 на площі 60 кв. метрів, а до гасіння залучили 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Згідно з даними ДСНС, повідомлення про постраждалих не надходили.

Останні комбіновані обстріли – що відомо

У ніч проти 29 липня ППО України ліквідувала 9 російських ударних безпілотників типу "Shahed-131/136".

Росія застосувала для чергового нальоту 10 дронів "Shahed-131/136", запускаючи їх із мису Чауда в Криму, а також запустила керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини.

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Цілі збивали в Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

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