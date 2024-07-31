Завдяки отриманим під час останнього обміну листівкам уряд України знає про умови перебування військових у російському полоні, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець під час ефіру телемарафону Єдині новини.

Україні відомо про стан військових у російському полоні

У цих листівках українські військові писали про тортури.

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"Ми разом із російською контрвізаві одночасно провели опитування військовополонених, тих, яких повертала Україна", – пояснив Лубінець.

За його словами, в присутності українських співробітників російські представники почули слова вдячності, а в присутності українських представників представники країни-агресора почули про тортури, ненадання медичної допомоги та втрату кінцівок через ненадання медичної допомоги.

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Наразі Україна намагається допустити представників Червоного хреста до українських військовополонених.

"Я не знаю, як ми ще повинні тиснути на росіян і МКЧХ… Щоб нарешті росіяни почали виконувати свої міжнародні зобов’язання, а ми перестали повертати українських військовополонених в такому жахливому фізичному стані", – додав Дмитро Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що наразі є підтвердження випадків загибелі від тортур верифікованих військовополонених ЗСУ під час перебування в полоні.

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Україна повернула додому 95 захисників із російської неволі – що відомо

Нагадаємо, що 17 липня, з російського полону повернулися 95 українських захисників.

Під час повернення російських військовослужбовців з полону посередницьку участь гуманітарного характеру надали ОАЕ.

Загалом вдалося повернути 3405 наших людей від початку повномасштабного вторгнення додому.