У ніч проти 31 липня Сили оборони України вдарили по складу зберігання озброєння і військової техніки біля Курська в Росії.

Удар по складу військової техніки в Курську – подробиці

Як зазначається, зафіксована робота ворожої ППО та вибухи в місцях ударів.

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"Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони", – додали в Генштабі. 

Наразі подробиці щодо наслідків ураження уточнюються.

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Українські військові вдарили по російській нафтобазі в Курській області – що відомо

Нагадаємо, що в ніч проти 30 липня Сили оборони України уразили російську нафтобазу в Курській області. На місці ураження виникла пожежа.

Це була спільна операція Служби безпеки України та інших складових Сил оборони.

"Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України. Далі буде…", – додали в пресслужбі Генштабу.

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Влада Курської області повідомила про нібито збиття чотирьох ракет протягом ночі та атаку невідомих БПЛА на нафтобазу, що спричинило пожежі, але не призвело до жертв.

Напередодні військам Сил оборони вдалося уразити щонайменше чотири тягові електропідстанції росіян у Курській області РФ.

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