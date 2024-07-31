У ніч проти 31 липня Сили оборони України вдарили по складу зберігання озброєння і військової техніки біля Курська в Росії.
Удар по складу військової техніки в Курську – подробиці
Як зазначається, зафіксована робота ворожої ППО та вибухи в місцях ударів.
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"Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони", – додали в Генштабі.
Наразі подробиці щодо наслідків ураження уточнюються.
Українські військові вдарили по російській нафтобазі в Курській області – що відомо
Нагадаємо, що в ніч проти 30 липня Сили оборони України уразили російську нафтобазу в Курській області. На місці ураження виникла пожежа.
Це була спільна операція Служби безпеки України та інших складових Сил оборони.
"Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України. Далі буде…", – додали в пресслужбі Генштабу.
Росіяни нібито збили чотири ракети над Курською областю, але нафтобаза горить
Напередодні військам Сил оборони вдалося уразити щонайменше чотири тягові електропідстанції росіян у Курській області РФ.