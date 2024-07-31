Delta Air Lines найняв адвоката Девіда Бойса для стягнення відшкодування збитків від CrowdStrike і Microsoft після глобального збою цього місяця, пише CNBC.

Delta Air Lines вимагатиме відшкодування збитків після глобального збою

Як зазначається, збої коштували Delta від 350 до 500 млн доларів США. Компанія наразі розглядає понад 176 000 запитів на відшкодування після того, як майже 7 000 рейсів було скасовано.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Адвокат Девід Бойс – що відомо

Девід Бойс – американський юрист і голова юридичної фірми Boies Schiller Flexner LLP. Він став популярним завдяки трьом юридичним кейсам: керівництву успішним судовим переслідуванням Microsoft у справі United States v. Microsoft Corp., невдалому захисту інтересів кандидата в президенти від Демократичної партії Ела Гора у справі "Буш проти Гора" та успішному представництву інтересів позивача у справі "Холлінгсворт проти Перрі", у якій суд визнав недійсною Пропозицію штату Каліфорнія про заборону одностатевих шлюбів.

Advertisement

Девід Бойс. Фото: Фред Конрад / Boies Schiller Flexner

Глобальний ІТ-збій по всьому світу: зупинилась робота аеропортів, банків і бірж

Нагадаємо, що Глобальний ІТ-збій стався по всьому світу: зупинилась робота аеропортів, банків і бірж.

Збій пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та операційної системи Windows.

Advertisement

Microsoft тоді відзначив поступову стабілізацію ситуації після численних скарг на проблеми з доступом до сервісів компанії. Робота над усуненням наслідків триває.

ІТ-гіганти CrowdStrike та Microsoft втратили гроші через глобальний ІТ-збій, зокрема вартість акцій фірми з кібербезпеки CrowdStrike у п’ятницю впала на біржі на 20% на передринкових торгах у США.

Акції компанії Microsoft, яка також повідомила про проблеми з її хмарними службами Azure і набором програм Microsoft 365, впали на 2,5% на преринкових торгах.