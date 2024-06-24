Хоч інтенсивна фаза бойових дій проти ХАМАСу в секторі Гази наближається до завершення, Ізраїль не припинить війну.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючися на слова прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в ефірі ізраїльського мовника Channel 14.

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Ізраїль піде на часткову угоду з ХАМАСом

Прем’єр Ізраїлю підтвердив, що готовий піти на "часткову угоду" з ХАМАСом, щоб повернути заручників, яких утримують в Газі, але підкреслив свою позицію, що війна все одно триватиме після припинення вогню "для досягнення повної ліквідації" ХАМАСу.

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"Це не означає, що війна закінчиться, але війна на її нинішньому етапі закінчиться в Рафаху. Це правда. Я не готовий відмовитися від цього", – пояснив Нетаньягу.

Він наголосив, що Ізраїль продовжуватиме операцію в Газі доти, доки ЦАХАЛ не знешкодить бойове угруповання ХАМАС.

Більше по темі Євросоюз обговорює санкції проти Грузії через закон про "іноагентів" Наразі немає конкретних рішень, проте є заходи, яких можна вжити, зокрема припинення певної частини фінансової підтримки, яка надходить безпосередньо до уряду.

За словами ізраїльського прем’єра, після закінчення інтенсивної фази в Ізраїлю буде можливість перемістити частину сил на північ, до кордону з Ліваном.

"По-перше, з міркувань захисту, а по-друге, щоб повернути наших громадян додому. Якщо ми зможемо зробити це політичним шляхом, це буде чудово. Якщо ні, ми зробимо це в інший спосіб, але ми повернемо всіх додому – всіх жителів півночі й півдня", – додав Нетаньягу.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю також зауважив, що якщо й буде угода, то на умовах Ізраїлю. Вони не передбачають припинення війни, виходу з Гази й залишення ХАМАСу недоторканним. Ізраїль відмовляється залишати ХАМАС недоторканним.

"Ми повинні їх ліквідувати", – наголосив прем'єр.

ЦАХАЛ ліквідував близько половини бойовиків ХАМАСу

Нагадаємо, що 162-а дивізія ЦАХАЛу веде бої вже понад 40 днів і знищила щонайменше 550 бойовиків у Рафаху. ЦАХАЛ узяв під контроль східну околицю міста та пункт перетину кордону з Єгиптом на початку травня, потім увесь кордон між Єгиптом і сектором Газа, відомий як Філадельфійський коридор, а згодом просунувся до північно-західного району Тель-Султана.

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Як зазначалося, два батальйони ХАМАСу – Ябна (Південь) і Східний Рафах – майже повністю знешкоджені, а у двох інших – Шабури (Північ) і Тель-Султану (Захід) суттєво погіршилися можливості завдяки операціям ЦАХАЛ.