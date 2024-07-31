У провінції Хунань у центральному Китаї від дощів та спричиненими ними стихійних лих постраждали щонайменше 1,15 мільйона осіб, пише China Daily.

Проливні дощі в центральному Китаї – подробиці

За даними уряду КНР, унаслідок рясних злив, принесених із півдня тайфуном "Гаємі", в провінції евакуювали 95 тис. людей, з яких 50 тис. потребували екстреної допомоги.

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Дощі завдали значної шкоди аграрному сектору регіону, знищивши 108 тис. гектарів сільськогосподарських угідь, із яких понад 17 тис. гектарів зруйновані.

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У більшості районів провінції оголосили другий, тобто останній перед найвищим, рівень небезпеки через загрозу повеней.

Метеорологи прогнозують, що в найближчі два дні зливи на більшості території Хунань триватимуть.

У Еквадорі через дощі і зсуви загинуло щонайменше 6 людей

Проливні дощі в Еквадорі спричинили розлив річок через який стався зсув на шосе в центральній частині країни. Загинуло щонайменше шестеро людей і ще 30 зникли безвісти.

Потік бруду й сміття зійшов зі схилу пагорба й зачепив три автомобілі, два будинки і автобус у місті Баньос, повідомила міська пожежна служба.

Дев'ять людей зазнали поранень, і їм була надана допомога. Шість тіл витягли з-під завалу у місці катастрофи, іще 30 осіб, як вважається, опинилися в пастці під завалами бруду.