У вівторок ввечері, 30 липня, кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) завершили одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії, уразивши критично важливі ресурси та отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних, повідомили джерела Kyiv Post у розвідці вранці в середу.

Як зазначає співрозмовник в українській розвідці, атака тривала безперервно протягом тижня і уразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків включно з Центробанком, провайдерів телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенджери, урядові ресурси та десятки інших сервісів. 

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Усі атаковані ресурси в той чи інший спосіб були задіяні в підтримці або фінансуванні збройної агресії Російської Федерації проти України. 

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Атака відбулася 25 липня. Відновлення бомбардувальників може зайняти декілька місяців.

"Наразі можемо видихнути і констатувати завершення операції. Дякуємо всім, хто брав участь, допомагав та вболівав. Звісно, це лише прелюдія до ще більш цікавих подій. Росіянам радимо починати копати для своєї цифрової інфраструктури помиральну яму",-прокоментував завершення операції співрозмовник в ГУР МОУ, додавши, що "настає слушний час для ворога згадати про ідею ізольованого, ісконно-руского «Чєбурнету» з ровами, діджитал-вертухаями і фаєрволами по периметру. До зустрічі в наступному акті цієї захопливої історії"

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Результати кібероперації відчули мільйони користувачів в усіх регіонах Росії, які не могли скористатися інтернет-послугами.

Ураження зазнали зокрема ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак «Барс», Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк «Дом. РФ» та Банк Росії. В останній день атаки були також уражені ресурси Міноборони РФ, МВС та ФНС.

Станом на 19:00 30 липня росіянам так і не вдалося відновити належне функціонування провідних банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів. Досі спостерігаються збої в роботу веб-ресурсів МО РФ, МВС та ФНС, додає співрозмовник Kyiv Post.

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У російських ЗМІ назвали цей кіберудар, «ймовірно, найпотужнішим в історії», «килимовими хакерськими атаками» та «великим наступом кібервійськ».

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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