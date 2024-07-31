App Store заблокував 50 застосунків із нелегальним онлайн-казино після звернення Міністерства цифрової трансформації.

Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Apple заблокувала десятки застосунків з азартними іграми - що відомо

У повідомленні зазначається. що звернення до Apple та Google щодо блокування азартних ігор відбулось за ініціативи президента України. Сьогодні ж були прийняті перші рішення - в App Store заблоковано 50 застосунків.

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"Також налаштували фаст-трек з Apple щодо блокування. Усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме наша команда, - будуть одразу блокуватися", - написав Федоров.

Він додав, що у разі виявлення відповідних застосунків, можна повідомити на пошту [email protected] з темою листа "Блокування казино".

"А з Google перемовини тривають. Впевнений, також матимемо результат", - зазначив міністр.

В Україні посилять контроль за азартними іграми в інтернеті - подробиці

У квітні Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо обмеження на азартні ігри в інтернеті.

Документ передбачає обмеження реклами онлайн-казино, запровадження системи онлайн-моніторингу та блокування нелегальних сайтів.

Уряду було доручено:

розробити обмеження для реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та інших військових формувань;

заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця азартних ігор в інтернеті та визначити ліміт гри на добу;

зобовʼязати організатора азартних ігор встановлювати ліміт для гравця перед початком гри з можливістю зміни такого обмеження не частіше як раз на місяць;

запровадити державну систему онлайн-моніторингу.

Крім того, на час дії воєнного стану пропонується заборонити доступ до казино військовослужбовцям.

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В указі ішлося, що головнокомандувач ЗСУ та військове керівництво мають невідкладно заборонити військовослужбовцям мати доступ до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у мережі Інтернет.

Проблема онлайн-казино в ЗСУ

Наприкінці березня на сайті Офісу президента з’явилася петиція із закликом обмежити доступ до азартних ігор, зокрема онлайн-казино, для військових.

Автор петиції - військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко - пояснював, що для багатьох військових азартні ігри стали чи не єдиним способом справитись зі стресом. Він наголосив, що це викликає залежність у воїнів, чим і користується гральний бізнес.

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Ініціатор заборони писав, що через ігроманію деякі бійці потрапляють у серйозні борги та навіть здають в ломбарди дрони та тепловізори.

Kyiv Post поспілкувався із багатьма військовими з різних підрозділів. Всі вони підтвердили, що ця проблема справді існує в армії. Втім, не є настільки поширеною, як про це повідомляли деякі телеграм-канали та ЗМІ.