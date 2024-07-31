App Store заблокував 50 застосунків із нелегальним онлайн-казино після звернення Міністерства цифрової трансформації.
Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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Apple заблокувала десятки застосунків з азартними іграми - що відомо
У повідомленні зазначається. що звернення до Apple та Google щодо блокування азартних ігор відбулось за ініціативи президента України. Сьогодні ж були прийняті перші рішення - в App Store заблоковано 50 застосунків.
"Також налаштували фаст-трек з Apple щодо блокування. Усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме наша команда, - будуть одразу блокуватися", - написав Федоров.
Він додав, що у разі виявлення відповідних застосунків, можна повідомити на пошту [email protected] з темою листа "Блокування казино".
"А з Google перемовини тривають. Впевнений, також матимемо результат", - зазначив міністр.
В Україні посилять контроль за азартними іграми в інтернеті - подробиці
У квітні Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо обмеження на азартні ігри в інтернеті.
Документ передбачає обмеження реклами онлайн-казино, запровадження системи онлайн-моніторингу та блокування нелегальних сайтів.
Уряду було доручено:
- розробити обмеження для реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та інших військових формувань;
- заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця азартних ігор в інтернеті та визначити ліміт гри на добу;
- зобовʼязати організатора азартних ігор встановлювати ліміт для гравця перед початком гри з можливістю зміни такого обмеження не частіше як раз на місяць;
- запровадити державну систему онлайн-моніторингу.
Крім того, на час дії воєнного стану пропонується заборонити доступ до казино військовослужбовцям.
В указі ішлося, що головнокомандувач ЗСУ та військове керівництво мають невідкладно заборонити військовослужбовцям мати доступ до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у мережі Інтернет.
Проблема онлайн-казино в ЗСУ
Наприкінці березня на сайті Офісу президента з’явилася петиція із закликом обмежити доступ до азартних ігор, зокрема онлайн-казино, для військових.
Автор петиції - військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко - пояснював, що для багатьох військових азартні ігри стали чи не єдиним способом справитись зі стресом. Він наголосив, що це викликає залежність у воїнів, чим і користується гральний бізнес.
Ініціатор заборони писав, що через ігроманію деякі бійці потрапляють у серйозні борги та навіть здають в ломбарди дрони та тепловізори.
Kyiv Post поспілкувався із багатьма військовими з різних підрозділів. Всі вони підтвердили, що ця проблема справді існує в армії. Втім, не є настільки поширеною, як про це повідомляли деякі телеграм-канали та ЗМІ.