Жителька Луганщини та активістка «Єдиної Росії» збирає «гуманітарну допомогу» для російської армії за допомогою структур у Татарстані та Луганську. Служба безпеки України оголосила про підозру колаборантці, повідомляє 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області.

СБУ викрила волонтерку, яка допомагає армії РФ - що відомо

Жінка з 2023 року працює на «партійному каналі» надходження до окупованого регіону вантажів з допомогою для російських військ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Вона замовляє необхідне росіянам оснащення через партійні структури та «волонтерські організації» у Татарстані та у тимчасово захопленому Луганську.

Отриману допомогу передає представникам Збройних сил РФ.

Зазначається, що в такий спосіб у 2023-2024 роках зловмисниця організувала надходження до окупаційних підрозділів на Луганщині не лише одягу й продуктових наборів, а й кількох партій квадрокоптерів, маскувальних сіток, окопних свічок та інших предметів військового призначення.

Крім того, колаборантка веде пропагандистську діяльність з просування партійних проєктів «Единой России» та нав’язування мешканцям окупованого Лисичанська російської ідентичності.

Advertisement

Їй повідомлено про підозру в пособництві державі агресорці. За цей злочин ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України передбачено до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

СБУ скерувала до суду справи щодо колаборантів у "ЛНР" - подробиці

В.о. головреда газети "Республика" Олександр Бальвас та засновник друкованого видання "ХХІ век" Юрій Юров допомагають окупаційному режиму ще з 2015 року, коли створили офіційний орган "уряду ЛНР" – газету "Республика" й призначили Бальваса в.о. головного редактора.

Обидва видання зареєстровані в російському "Роскомнадзорі". Ці видання здійснювали інформаційне супроводження окупаційного псевдореферендуму, фіктивних виборів та всіх дій Росії, спрямованих на захоплення території Луганщини та її інтеграцію до Росії.

Advertisement

Ще однією обвинуваченою стала ексчиновниця Новопсковської селищної ради, яка у 2022 році почала працювати на РФ. Вона отримала посаду начальниці відділу культури в російській адміністрації в Новопскові й зайнялася організацією "патріотичних" та "культурно-масових заходів" на підтримку росіян.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.