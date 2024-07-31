У разі запровадження передбаченого законопроєктом №11416 військового збору у 15% при першій реєстрації автомобіля українцям доведеться додатково платити від 180 до 280 тис. гривень, пише Today.ua.

Скільки українцям доведеться платити додатково під час купівлі авто

Законопроєкт №11416 від Кабміну має наповнити держбюджет країни завдяки збільшенню податків та зборів. Це має скоротити дефіцит бюджету, який наразі складає 500 млрд гривень.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У законопроєкті є дві такі пропозиції:

перша – введення військового збору в 15% при першій реєстрації автомобілів та при першій реєстрації вживаних автомобілів.

друга – запровадження авансового платежу податку на прибуток, пов'язаного з ємністю резервуарного парку АЗС.

Згідно з даними AUTO-Consulting, зниження продажів нових автомобілів призведе до зниження податкових надходжень від розмитнення та від продажу транспортних засобів.

Advertisement

А на думку експерта паливного ринку Дмитра Леушкіна, новий збір призведе до припинення сплати податків серед операторів роздрібного паливного ринку. За його словами, ті, хто продовжить працювати офіційно, на 50% скоротять кількість резервуарів на своїх АЗС та збільшать ціни.

Українці імпортували майже 21 000 електрокарів із початку року

За даними Опендатабота, за перші 5 місяців цього року в Україну ввезли 20 785 електроавтівок.

Цьогоріч імпортували рекордну кількість таких машин, що у 2,1 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли ввезли 9 736.

На електромобіліо нині припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих автомобілів. Найбільшим попитом серед українців користується марка Tesla (4 742 придбані автівки), Vokswagen (3 194) та Nissan (3 034).