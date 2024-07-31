Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу на помічника президента Росії Владіміра Путіна Олексія Дюміна та на заступника міністра оборони РФ Юнуса-Бека Євкурова.

СБУ оголосила про підозру Олексію Дюміну і Юнусу-Беку Євкуров

Олексій Дюмін, який раніше був охоронцем чинного президента Росії, став губернатором Тульської області та підготував регіон для бойових дій в Україні.

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Він організував часткову мобілізацію чоловіків у Тульській області, створив Центр БпЛА і налагодив там виробництво FPV-дронів та інших дронів. Окрім цього він віддавав вказівки всіляко забезпечувати військові потреби ЗС РФ.

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Водночас заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров забезпечує постійну підготовку військовослужбовців-контрактників і мобілізованих до ворожих військ, які потім відправляються на війну в Україну.

Яке покарання загрожує помічнику Путіна та заступнику міністра оборони РФ

СБУ та прокурори Офісу Генпрокурора заочно повідомили їм про підозру за ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Більше по темі Українські військові вдарили по російській нафтобазі в Курській області Нафтобаза в населеному пункті Вози успішно уражена завдяки операції Служби безпеки України та інших складових Сил оборони.

Оскільки фігуранти переховуються від правосуддя, наразі тривають комплексні заходи щодо їхнього покарання.

СБУ оголосила про чергову підозру гауляйтеру "ЛНР" Пасічнику

Нагадаємо, що СБУ заочно оголосила про підозру ватажку "ЛНР" Леоніду Пасічнику в примусовому залученні жителів окупованої території Луганщини до військових угруповань РФ.

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Із 19 лютого 2022 року він підписав декілька розпоряджень про введення воєнного стану та мобілізації на захопленій частині регіону.

Це стало формальною підставою для примусового призову на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств.

Понад 70% "мобілізованих" загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.