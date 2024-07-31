Унаслідок зсувів грунту в Індії в штаті Керала загинули 158 осіб, а 187 осіб вважаються зниклими безвісти, пише BBC.

Зсуви в Індії – подробиці

Наразі в постраждалому районі та прилеглих до нього регіонах тривають зливи. Школи та коледжі закриті у 12 з 14 округів штату Керала.

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У рятувальних операціях разом з Національними силами реагування на стихійні лиха, групами поліції та пожежної служби беруть участь армія, флот і авіація.

На сьогодні понад 3000 врятованих переміщено до 45 тимчасових таборів.

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Раніше Kyiv Post повідомляв про 93 загиблих унаслідок зсувів.

Стихійні лиха по всьому світу - що відомо

У провінції Хунань у центральному Китаї від дощів та спричиненими ними стихійних лих постраждали щонайменше 1,15 мільйона осіб. Нині евакуювали 95 тис. осіб, з яких 50 тис. потребували екстреної допомоги.

Проливні дощі в Еквадорі спричинили розлив річок через який стався зсув на шосе в центральній частині країни. Потік бруду і сміття зачепив три автомобілі, два будинки й автобус у місті Баньос.

У червні в Індії штаті Сіккім через зливи сталися масштабні зсуви ґрунту, внаслідок яких загинули щонайменше дев’ять людей, а близько 2 000 туристів заблоковані через розмиті дороги та зруйновані мости.

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У травні у Бразилії внаслідок потужних повеней загинуло щонайменше 85 людей. Повінь зачепила понад дві третини з майже 500 міст штату, а близько 150 000 людей стали вимушеними переселенцями.