Водночас міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив, що ЗСУ вже отримали першу партію цих літаків від західних союзників.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Згідно з даними The Times, ще кілька винищувачів F-16 скоро прибудуть із Данії. Однак у Повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати цю інформацію.

Український уряд отримав перші 6 обіцяних винищувачів F-16 від Нідерландів, пише The Times, посилаючись на власне джерело.

Перша партія винищувачів F-16 в Україні – що відомо

Ще вчора, за даними джерел Bloomberg, Україна отримала першу партію винищувачів F-16, яку західні союзники обіцяли доставити до кінця липня.

Як зазначалося, кількість літаків незначна. Водночас у Bloomberg не уточнили, чи зможуть українські пілоти, яких навчали літати на F-16, одразу використовувати передані винищувачі.

Більше по темі Болгарія допустила свою армію до підготовки ЗСУ на території країн НАТО За словами представників уряду країни, так Болгарія дала чіткий сигнал про свою прихильність підтримці України.

На саміті НАТО стало відомо, що уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні 6 винищувачів F-16 уже цього року.

Законодавці США на чолі з конгресменом Адамом Шиффом підтримали прохання України про підготовку ще 10 пілотів. Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів для польотів на них, що загрожує нівелювати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати ЗСУ.

Advertisement

Для запобігання ударів Росією по переданих літаках Україна розмістить деякі винищувачі F-16 за своїми межами, на іноземних авіабазах.