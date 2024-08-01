Український уряд отримав перші 6 обіцяних винищувачів F-16 від Нідерландів, пише The Times, посилаючись на власне джерело.

Україна отримала 6 F-16 від Нідерландів

Згідно з даними The Times, ще кілька винищувачів F-16 скоро прибудуть із Данії. Однак у Повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати цю інформацію.

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Водночас міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив, що ЗСУ вже отримали першу партію цих літаків від західних союзників.

"Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", – наголосив Ландсбергіс.

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Перша партія винищувачів F-16 в Україні – що відомо

Ще вчора, за даними джерел Bloomberg, Україна отримала першу партію винищувачів F-16, яку західні союзники обіцяли доставити до кінця липня. 

Як зазначалося, кількість літаків незначна. Водночас у Bloomberg не уточнили, чи зможуть українські пілоти, яких навчали літати на F-16, одразу використовувати передані винищувачі.

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За словами представників уряду країни, так Болгарія дала чіткий сигнал про свою прихильність підтримці України.

На саміті НАТО стало відомо, що уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні 6 винищувачів F-16 уже цього року.

Законодавці США на чолі з конгресменом Адамом Шиффом підтримали прохання України про підготовку ще 10 пілотів. Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів для польотів на них, що загрожує нівелювати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати ЗСУ.

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Для запобігання ударів Росією по переданих літаках Україна розмістить деякі винищувачі F-16 за своїми межами, на іноземних авіабазах

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