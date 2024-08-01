Ще один такий літак помітили над Одесою .

Пізно ввечері у середу в соцмережах почали з’являтися відео схожого на F-16 літака у безхмарному небі над площею Ринок.0:00

31 липня над Львовом нібито помітили літаки F-16 . Трохи раніше ЗМІ повідомили, що ці винищувачі вже в Україні.

Kyiv Post поки не вдалося перевірити справжність таких фото і відео, і вже висловлюються припущення щодо цифрових обробок.

«Ми не будемо це коментувати – ні «так», ні «ні», – сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. – Чому? Тому що для нас це суттєвий фактор виживання, мається на увазі авіаційна компонента… Це та тема, де «туман війни» дуже доречний, тому що це має певним чином відбиватися на полі бою». Раніше в середу Bloomberg повідомив, що перша партія винищувачів F-16 нарешті прибула в Україну.

Advertisement

Того ж дня про прибуття в Україну першої партії довгоочікуваних F-16 агенція Reuters дізналася від міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса і одного з урядовців США.

«F-16 в Україні. Ще одне неможливе виявилося цілком можливим», – написав Ландсбергіс у мережі X (колишній Twitter).

Advertisement

Британська The Times повідомила, що Україна отримала шість літаків F-16 від Нідерландів, і що невдовзі надійде ще одна партія літаків.

Вагнерівців помітили у Венесуелі

У соцмережах з’явилися повідомлення про те, що у Венесуелі були помічені вояки в камуфляжі з нашивками ПВК «Вагнера».

Alertas Noticias опублікувала в мережі Х відео з великою групою венесуельських військових, один із яких одягнений у камуфляжну форму з нашивкою на лівому рукаві, яка виглядає, як нашивка російської ПВК «Вагнера».

Венесуела неухильно підтримує Росію, і останніми роками ці дві країни посилили військове співробітництво на тлі спроб США скинути президента Ніколаса Мадуро.

Advertisement

Минулого тижня у Венесуелі пройшли вибори, після яких на вулиці вийшли люди, протестуючи проти сфальшованих результатів і вимагаючи відставки Мадуро.

Український дрон збив російський гелікоптер

Це може стати передвісником того, яким повітряний бій буде в майбутньому: видання Forbes повідомило, що в середу невеликий квадрокоптер збив – мабуть, вперше в історії – російський гелікоптер.

На фото і відео в соцмережах – палаючий гелікоптер Мi-8 поблизу Донецька. [На облавку були поранені російські солдати – ред.]. «Скорішого одужання тим, хто вижив», – написав один російський блогер.

Схоже, що тепер Україна, маючи в своєму розпорядженні винищувачі F-16, застосовуючи безпілотники проти пілотованих літальних апаратів і послідовно знижуючи боєздатність російської ППО як на фронті, так і в тилу – зокрема, у Криму, готує підґрунтя для тактичних ходів, для здійснення яких потрібна перевага в повітрі.