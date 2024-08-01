З 1 серпня для купівлі квитків на 5 міжнародних рейсів Укразалізниці необхідно пройти верифікацію через Дія.Підпис, повідомили в Укрзалізниці.

Нова система продажу квитків на міжнародні рейси від Укрзалізниці – подробиці

Зазначається, що рішення про купівлю через верифікацію в Дії тимчасове й націлене на боротьбу із перекупниками.

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"Aналогічна верифікація вже застосовується до ажіотажних рейсів з/до Варшави та Відня", – нагадали в Укрзалізниці.

У пресслужбі компанії додали, що наразі Укрзалізниця блокує до 50 спроб масової купівлі квитків на добу.

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"Без верифікації через Дія.Підпис квитковим спекулянтам достатньо змінити номер телефону та продовжити свою справу. Це, своєю чергою, сповільнює роботу системи та не дає можливості добросовісним пасажирам гарантовано спланувати свою подорож", – пояснили в Укрзалізниці.

Які квитки треба купувати через Дія.Підпис

Під програму оновленого механізму купівлі потрапили такі рейси:

№19/20 Київ – Хелм – Київ,

№23/24 Київ – Хелм – Київ,

№51/52 Київ – Перемишль – Київ,

№89/90 Київ – Перемишль – Київ,

№73/74 Харків – Перемишль – Харків.

Залізниця лишила поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку: Одеса – Перемишль, Харків – Хелм, Дніпро – Хелм, Київ – Перемишль, Чоп – Відень, Мукачево – Кошице, Львів – Варшава, Київ – Кишинів та інших, однак така система працює для іноземних користувачів, які не мають можливості встановити Дію.

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Потяги з України до Варшави та Любліна курсуватимуть зі змінами – що відомо

1 червня Укрзалізниця попередила про зміни для пасажирів, які їхатимуть до Варшави та Любліна пересадковими поїздами.

З 23 червня пересадка на польський поїзд буде здійснюватися на станції Дорогуськ. Новий порядок діятиме до кінця літа, причиною його введення стали ремонтні роботи на польській станції Хелм.

Станція Дорогуськ буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця можливість збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд).

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Прикордонно-митний контроль для пасажирів, як і раніше, здійснюваметься у потязі.