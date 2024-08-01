Увечері 30 липня поблизу Познані мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП на ділянці автомагістралі А2, де тривають ремонтні роботи. Водій загинув на місці, шестеро пасажирів госпіталізовані.

Аварія сталася за участі мікроавтобуса Fiat Ducato з українською реєстрацією та вантажного автомобіля, повідомили Укрінформу у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

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Мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою у Польщі - що відомо

«За наявною інформацією, Fiat Ducato врізався в задню частину вантажівки на ділянці автомагістралі, де тривають роботи з будівництва смуги. В мікроавтобусі перебувало 7 громадян України. Водій мікроавтобуса загинув на місці, шестеро пасажирів було госпіталізовано з ушкодженнями різної тяжкості», — повідомили у пресслужбі.

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У відомстві зазначили, що стан постраждалих оцінюється як стабільний. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України у Вроцлаві.

У Польщі автобус з українцями зіткнувся з бар'єром - подробиці

Вранці 20 червня у польському селі Закренце рейсовий автобус Київ-Варшава компанії Pavlukstrans із 45 громадянами України з невідомих причин зіткнувся з бар’єром по маршруту руху, з’їхав у кювет і перекинувся на бік.

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Внаслідок аварії постраждали восьмеро людей, зокрема, одна дитина. Їх доставили до розташованих неподалік лікарень. Автобусом кермував 39-річний громадянин України.