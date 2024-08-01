Служба безпеки України повідомила про затримання диверсанта військової розвідки Росії, який хотів підпалити трансформаторні підстанції та релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення Одещини.

СБУ затримала диверсанта-палія на Одещині

У разі знищення енергообладнання росіяни сподівалися заблокувати переміщення рухомих складів ЗСУ в напрямку фронту.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Для цього диверсант розвідав локацію першої потенційної цілі – трансформатора біля залізничної колії, а потім підготував поблизу нього схрон із трьома коктейлями Молотова. Згодом він залучив свого знайомого, який мав прибути на місце й вилучити зі схрону запалювальну суміш та підпалити електропідстанцію.

Advertisement

Зловмисник планував передати росіянам відео займання як своєрідний звіт про виконане завдання та продовжити серію підпалів на території регіону за винагороду.

Більше по темі СБУ затримала фітнес-тренера, який підпалював авто ЗСУ в трьох містах України Протягом кількох днів він намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

Під час обшуку в нього виявили саморобні запалювальні суміші та мобільний телефон, який він використовував для комунікації з Росією.

Яке покарання загрожує диверсанту на Одещині

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (підготовка до диверсії в умовах воєнного стану).

Advertisement

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ та Нацполіція затримали шістьох одеситів, які підпалювали військові автомобілі

Нагадаємо, що 29 липня Служба безпеки України повідомила про затримання шістьох одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі, які намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.

Вони часто користувалися Телеграм-каналами з пошуку легкого заробітку, де залишали власні "резюме", а в одному з таких чатів їм відповів представник спецслужби РФ і запропонував гроші в обмін на знищення авто Сил оборони.

Фігуранти діяли переважно в парах: один підпалював, а інший знімав це на відео.

Зловмисники надсилали фото потенційних цілей своєму куратору й вночі прибували до паркомісць, обливали авто легкозаймистою сумішшю та підпалювали.