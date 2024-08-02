Цього тижня деякі лідери Республіканців у Конгресі США висловлювали стурбованість тим, що їхній кандидат на пост президента Дональд Трамп діє всупереч центристсько-консервативним поглядам на питання національної безпеки, особливо в контексті України.

Один із сенаторів-Республіканців сказав виданню The Hill на умовах анонімності, що продовження Трампом підтримки України у війні за її суверенітет «під великим питанням».

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

«Не думаю, що він бажає брати участь у конфліктах і платити за конфлікти в усьому світі», – сказав сенатор, додавши: «І позиція Джей Ді Венса не має значення». Венс, якого Трамп обрав собі за майбутнього віцепрезидента, заявив цього року, що йому «наплювати» на те, що відбувається в Україні.

Тривога Республіканців через досі неясну позицію Трампа щодо допомоги Києву почала ще більше наростати після того, як у середині липня він прийняв угорського прем’єра Віктора Орбана у своєму помпезному сучасному курортному комплексі у Флориді.

Орбан, який зажив стійкої репутації вірного союзника Кремля, полетів туди прямо з Вашингтону, де брав участь у саміті НАТО. Це рідкісний випадок, коли очільник однієї держави, відвідуючи іншу, зустрічається лише з політичним опонентом свого колеги. Як повідомлялося, ці двоє консерваторів-популістів обговорили питання безпеки, зокрема, ситуацію в Україні.

Advertisement

Але найбільше помірковані консерватори стурбовані тим, що Трамп обрав собі за віцепрезидента сенатора-ізоляціоніста з Огайо.

Лідер сенатської меншості Мітч МакКоннелл сказав, що голосуватиме за Трампа і Венса, але додав, що підтримує Україну і буде «аргументовано наполягати, кого би не обрали президентом», на продовженні допомоги Києву.

«Справа не лише в Україні, – сказав МакКоннелл. Ми бачимо, як організовані авторитарні режими — Китай, Північна Корея, Росія, Іран і його проксі –домовляються між собою… Це найбільша проблема для демократичного світу, хто б не переміг на виборах. І над цим я працюватиму найближчі кілька років».

Advertisement

МакКоннелл назвав Орбана «єдиним членом НАТО, який по суті здав свою країну китайцям і росіянам».

Якщо вірити результатам останнього опитування, проведеного вашингтонським аналітичним центром Pew Research, більшість Республіканців і їхніх виборців вважає, що Америка забагато витрачає на підтримку України.

Згідно з результатами опитування, 47% тих, хто голосує за Республіканців, вважають, що США надають Києву забагато допомоги, 18% – що приблизно стільки, скільки потрібно, і 12% – що замало.

Advertisement

Однак загалом лише 29% опитаних вважають, що США занадто щедрі для Києва, і що Америка має продовжувати тиск на Росію економічними санкціями.

З 22 сенаторів-Республіканців, які проголосували за виділення Україні допомоги на суму 61 мільярд доларів, найголосніше виступали за це МакКоннелл (Кентуккі), Джон Корнин (Техас), Мітт Ромні (Юта), С’юзан Коллінз (Мен) і обидва сенатори від Аляски – Ден Салліван і Ліза Мурковскі.

Корнин має намір очолити Республіканців у Сенаті після відставки МакКоннелла і вже випереджає своїх конкурентів за сумою зібраних на свою кампанію грошей.