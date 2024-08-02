Цього тижня деякі лідери Республіканців у Конгресі США висловлювали стурбованість тим, що їхній кандидат на пост президента Дональд Трамп діє всупереч центристсько-консервативним поглядам на питання національної безпеки, особливо в контексті України.
Один із сенаторів-Республіканців сказав виданню The Hill на умовах анонімності, що продовження Трампом підтримки України у війні за її суверенітет «під великим питанням».
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«Не думаю, що він бажає брати участь у конфліктах і платити за конфлікти в усьому світі», – сказав сенатор, додавши: «І позиція Джей Ді Венса не має значення». Венс, якого Трамп обрав собі за майбутнього віцепрезидента, заявив цього року, що йому «наплювати» на те, що відбувається в Україні.
Тривога Республіканців через досі неясну позицію Трампа щодо допомоги Києву почала ще більше наростати після того, як у середині липня він прийняв угорського прем’єра Віктора Орбана у своєму помпезному сучасному курортному комплексі у Флориді.
Орбан, який зажив стійкої репутації вірного союзника Кремля, полетів туди прямо з Вашингтону, де брав участь у саміті НАТО. Це рідкісний випадок, коли очільник однієї держави, відвідуючи іншу, зустрічається лише з політичним опонентом свого колеги. Як повідомлялося, ці двоє консерваторів-популістів обговорили питання безпеки, зокрема, ситуацію в Україні.
Але найбільше помірковані консерватори стурбовані тим, що Трамп обрав собі за віцепрезидента сенатора-ізоляціоніста з Огайо.
Лідер сенатської меншості Мітч МакКоннелл сказав, що голосуватиме за Трампа і Венса, але додав, що підтримує Україну і буде «аргументовано наполягати, кого би не обрали президентом», на продовженні допомоги Києву.
«Справа не лише в Україні, – сказав МакКоннелл. Ми бачимо, як організовані авторитарні режими — Китай, Північна Корея, Росія, Іран і його проксі –домовляються між собою… Це найбільша проблема для демократичного світу, хто б не переміг на виборах. І над цим я працюватиму найближчі кілька років».
МакКоннелл назвав Орбана «єдиним членом НАТО, який по суті здав свою країну китайцям і росіянам».
Якщо вірити результатам останнього опитування, проведеного вашингтонським аналітичним центром Pew Research, більшість Республіканців і їхніх виборців вважає, що Америка забагато витрачає на підтримку України.
Згідно з результатами опитування, 47% тих, хто голосує за Республіканців, вважають, що США надають Києву забагато допомоги, 18% – що приблизно стільки, скільки потрібно, і 12% – що замало.
Однак загалом лише 29% опитаних вважають, що США занадто щедрі для Києва, і що Америка має продовжувати тиск на Росію економічними санкціями.
З 22 сенаторів-Республіканців, які проголосували за виділення Україні допомоги на суму 61 мільярд доларів, найголосніше виступали за це МакКоннелл (Кентуккі), Джон Корнин (Техас), Мітт Ромні (Юта), С’юзан Коллінз (Мен) і обидва сенатори від Аляски – Ден Салліван і Ліза Мурковскі.
Корнин має намір очолити Республіканців у Сенаті після відставки МакКоннелла і вже випереджає своїх конкурентів за сумою зібраних на свою кампанію грошей.
Cornyn drives record fundraising as Senate leader race to succeed McConnell draws near https://t.co/vVkdzBy9nA#US #Newyork #Kansas #Russia #Ukraine#news #breakingnews #worldnews #politics #usnews #covid19 #coronavirus #vaccine #climatechange #election2024— IKIGENI NEWS (@ikigeninews) July 29, 2024
Зеленський пояснює критичні втрати на Покровському напрямку нестачею живої сили
У четвер Президент Володимир Зеленський звернув увагу на втрати території на Покровському напрямку, пояснивши їх нестачею живої сили. За його словами, Покровський напрямок фронту та місто Покровськ є пріоритетом для Москви.
У середу і четвер Західні медіа попереджали про зловісну перспективу захоплення кремлівськими військами сіл Донеччини, «з яких тікатимуть мешканці». Окремо говорилося про село Лозуватське, втрата якого створить для України проблеми з постачанням.
Лозуватське лежить на шляху до Kostiantynivka. Як пише CNN, цитуючи аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), це місто, а також міста Краматорськ і Слов’янськ «є хребтом української оборони в даному регіоні, а тому будь-яке просування російських військ у бік Костянтинівки викликає тривогу.
У четвер ISW написав у своєму звіті: «Наразі російські війська мають змогу просуватися на певних ділянках фронту через те, що Україні досі бракує живої сили і що нові бригади неукомплектовані й неоснащені. Зеленський зауважив, що неможливо проводити ротацію деяких бригад, бо ті, які мають їх замінити, ще неукомплектовані й неоснащені, і саме з цього користаються росіяни, атакуючи в цих слабких місцях».
Український військовий оглядач Костянтин Машовець сказав: «Українські захисники на Покровському напрямку мають гірше обладнання та засоби захисту і тому наразі не в змозі сповільнити просування російських військ. Затримки з наданням західної і особливо американської військової допомоги призвели до затримок з оснащенням новостворених українських підрозділів та переоснащенням тих, що вже воювали».
За прогнозами Машовця, росіяни близькі до досягнення оперативно значущого прориву на Покровському напрямку до кінця серпня.
Families in Pokrovsk are being forced to evacuate their homes as Russian forces attack communities in the eastern Donetsk region. People are heading to western Ukraine in search of safety and WCK teams are providing meals, fruit, and water to help make the journey easier.… pic.twitter.com/69QasKDpXl— World Central Kitchen (@WCKitchen) August 1, 2024
Зеленський оголосив про укладення ще однієї двосторонньої безпекової угоди
«Наші відносини з партнерами: готуємо угоди, готуємо домовленості, які будуть у цьому серпні. Це і безпекові угоди – завтра почнуться перемовини зі ще однією європейською країною», – сказав у своєму вечірньому зверненні у четвер Президент Зеленський, не уточнивши, з якою саме.
«Надзвичайно важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на роки, і це буде гарантією більших наших можливостей зараз, у цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози», – зазначив Зеленський.
Україна вже підписала двосторонні безпекові угоди з Великою Британією, США, Литвою, Латвією, Чехією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією. Тривають перемовини зі ще кількома країнами. В кожній такій угоді зафіксоване зобов’язання країни надавати Україні військову підтримку протягом наступних 10 років або до її вступу до НАТО.
Серед зобов’язань – надання Україні фінансової підтримки у війні. Наприклад, Німеччина зобов’язалася надати в 2024 році 7 мільярдів євро, а Франція – 3 мільярди.
Зеленський також подякував США за останній пакет допомоги: «Хочу подякувати зараз Сполученим Штатам за оголошений напередодні пакет підтримки. Серед іншого в пакеті – ракети для ППО «Насамс» – те, що потрібно, бо це завжди дефіцит. Також – боєприпаси для «хаймарсів» та «джавеліни». Дякую!».
Today, I held a meeting with the Prime Minister, Denys Shmyhal, regarding recovery efforts. The government is preparing additional measures to ensure that more Ukrainian children can attend school in person this autumn, rather than online, so they can experience normal school… pic.twitter.com/rgbqhEaha7— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2024