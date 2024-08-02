Комісарка ЄС із питань внутрішніх справ Ільва Йоганссон вимагає від Угорщини пояснень щодо спрощення візового режиму для громадян РФ і Білорусі, повідомили в Reuters.

Небезпека для ЄС через послаблення Угорщиною обмежень для росіян і білорусів

Згідно з даними Reuters, у своєму листі Йоханссон попросила Угорщину відповісти на кілька запитань щодо спрощеної візової схеми для росіян і білорусів до 19 серпня, "враховуючи потенційну загрозу для Шенгенської зони від цих односторонніх заходів".

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

За її словами, вона зробить "відповідні висновки", якщо цей крок порушує законодавство Євросоюзу або ставить під загрозу функціонування Шенгенської зони.

"Росія – це загроза безпеці. Нам потрібна більша, а не менша пильність. Сьогодні в листі я прошу угорський уряд пояснити. Якщо їхня схема легкого доступу становить ризик, ми будемо діяти", – пояснила комісарка. 

У НАТО закликали РФ вивести війська з окупованих територій Грузії
Більше по темі

У НАТО закликали РФ вивести війська з окупованих територій Грузії

Північноатлантичний Альянс повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії.

Як зазначає Reuters, Єврокомісія може вжити юридичних заходів проти країни-члена у разі порушення законодавства ЄС.

Угорщина послабила обмеження для громадян РФ і Білорусі

Нагадаємо, що уряд країни додав громадян Росії та Білорусі до програми "національна карта", що спрощує умови в'їзду до країни.

Ця карта видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Advertisement

Спеціальної перевірки власників "національної карти" не проводиться, а навесні Угорщина оголосила, що очікує близько 65 000 заробітчан із їхніми родинами.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Зростає загроза впливу Росії на суспільні протести у Великій Британії Росія
ПОГЛЯД: Зростає загроза впливу Росії на суспільні протести у Великій Британії
Степан Степаненко
7г тому
Європейський Союз передав Україні вже понад 100 млрд євро допомоги Європейський Союз
Європейський Союз передав Україні вже понад 100 млрд євро допомоги
Київ Пост
9г тому
У НАТО закликали РФ вивести війська з окупованих територій Грузії Росія
У НАТО закликали РФ вивести війська з окупованих територій Грузії
Київ Пост
10г тому
Туареги Малі закликали видворити “вагнерівців” з Африки Росія
Туареги Малі закликали видворити “вагнерівців” з Африки
Катерина Захарченко
10г тому
Спонсорований контент
" Попередній Дрони налетіли на електропідстанцію в Тихорєцьку Краснодарського краю РФ – росЗМІ
Далі » Туреччина заблокувала доступ до соцмережі Instagram всередині країни