Комісарка ЄС із питань внутрішніх справ Ільва Йоганссон вимагає від Угорщини пояснень щодо спрощення візового режиму для громадян РФ і Білорусі, повідомили в Reuters.

Небезпека для ЄС через послаблення Угорщиною обмежень для росіян і білорусів

Згідно з даними Reuters, у своєму листі Йоханссон попросила Угорщину відповісти на кілька запитань щодо спрощеної візової схеми для росіян і білорусів до 19 серпня, "враховуючи потенційну загрозу для Шенгенської зони від цих односторонніх заходів".

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За її словами, вона зробить "відповідні висновки", якщо цей крок порушує законодавство Євросоюзу або ставить під загрозу функціонування Шенгенської зони.

"Росія – це загроза безпеці. Нам потрібна більша, а не менша пильність. Сьогодні в листі я прошу угорський уряд пояснити. Якщо їхня схема легкого доступу становить ризик, ми будемо діяти", – пояснила комісарка.

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Як зазначає Reuters, Єврокомісія може вжити юридичних заходів проти країни-члена у разі порушення законодавства ЄС.

Угорщина послабила обмеження для громадян РФ і Білорусі

Нагадаємо, що уряд країни додав громадян Росії та Білорусі до програми "національна карта", що спрощує умови в'їзду до країни.

Ця карта видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

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Спеціальної перевірки власників "національної карти" не проводиться, а навесні Угорщина оголосила, що очікує близько 65 000 заробітчан із їхніми родинами.