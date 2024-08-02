57% українців підтримують перемовини з Росією задля досягнення миру, і лише 35% підтримують закінчення війни із поверненням територій підконтрольних Києву до 2022 року, без Криму та окремих регіонів Донецької та Луганських областей. До такого висновку доходять Національний Демократичний Інститут та Київський міжнародний інститут соціології, які провели опитування у травні.

Як свідчать результати дослідження, 38% опитаних вважають, що Україна не має вступати в переговори, ще 5% "не знають".

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Цікаво те, що кількість тих, хто згоден на переговори з Росією зросла на 15% порівняно з листопадом 2023 року та повернулась до показників за результатами опитування, проведеного у травні 2022 року. Тоді 59% опитаних українців відповіли, що повинна Україна вступати в переговори з Росією задля спроби досягнення миру.

За даними опитування, 87% опитаних українців очікують до 2030 року вступ Києва до Європейського Союзу (ЄС), а 65% до НАТО.

Понад 30% опитаних вважають, що Україна стане членом ЄС через рік або два, 28% - менше, ніж рік.

Відсоток респондентів, які бажають, щоб Україна стала повноцінною демократією, залишається стабільно високим – 93%, тоді як відсоток тих, хто пережили втрату друзів внаслідок конфлікту, зростає з кожним опитуванням і тепер становить 77%.

Advertisement

Разом з тим, 67% українців скаржаться на погіршення психологічного здоров'я внаслідок російської агресії проти України, 61% - зниження доходу, 58% - погіршення фізичного здоров'я.

А майже кожен другий українець (47%) страждає від розлуки з сім'єю.

Як відбувалось опитування

Варто зазначити, що дослідження тривало 8-25 травня. Методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової генерації мобільних номерів опитали 2 508 дорослих мешканців України. До вибірки не включали тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (Крим, окуповані райони Донецької та Луганської областей). Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.

Advertisement

Готовність українців до територіальних поступок РФ - що варто знати

За даними опитувань, станом на травень-червень 2024 року 55% українців проголосували би проти будь-яких територіальних поступок Росії.

Втім, після травня 2023 року простежується поступове зростання частки готових до територіальних поступок, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

До кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, а у травні 2024 року вже 32% опитаних були готові на територіальні поступки Росії, аби припинити війну.