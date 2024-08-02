За 2024 і 2025 роки з України можуть виїхати близько 700 тис. громадян, повідомили в липневому Інфляційному звіті Національного банку України.

700 тис. українців можуть виїхати за наступні два роки

За оцінками аналітиків НБУ, у 2024 – 2025 роках очікується подальший відплив мігрантів за кордон – близько 400 тис. та 300 тис. осіб відповідно.

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"Це припущення погіршено порівняно з квітневим Інфляційним звітом у зв'язку зі значною руйнацією української енергетичної системи, що супроводжується тривалими відключеннями електроенергії та посилює ризики для опалювального сезону", – зазначили у звіті.

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Часті відключення електрики негативно впливають на виробничі процеси, що, своєю чергою, зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію.

Причиною міграції стане повільна нормалізація економічних умов через високі безпекові ризики.

У Нацбанку очікують, що повернення мігрантів в Україну почнеться у 2026 році та буде поступовим (близько 400 тис. осіб), оскільки через тривале перебування за кордоном більшість людей адаптуються на новому місці, а умови в Україні, зокрема через перебої з енергопостачанням, будуть несприятливішими, ніж очікувалося раніше.

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"Кількість внутрішньо переміщених осіб також залишатиметься значною, бо, згідно з опитуваннями, значна їх частка не має куди повертатися через значні руйнування", – наголосили у звіті.

Україна консультується з ЄС щодо чоловіків, які виїхали за кордон нелегально

Чоловіки, які незаконно виїхали з України й потрапили на територію країн Європи, перебувають під захистом ЄС, і кожна країна Євросоюзу діє за законами та правилами Єврокомісії.

"Ми ведемо консультації з нашими колегами з ЄС [щодо цього питання – ред.]... Ці переговори будуть тривати й надалі щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон", – пояснив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Ніхто цих осіб примусово повертати не буде, оскільки більшість країн ЄС не має наміру видавати українців, які нелегально перетнули кордон.

Майже 70 тис. громадян України не повернулися в країну від початку року, а за перші 4 місяці поточного року українці перетинали кордон понад 7,8 разів. Кількість тих, хто не повернувся, зросла у порівнянні з минулим роком – тоді не повернулося 62 тисячі українців.

Але у квітні вперше від початку року додому повернулися на 56 тис. більше громадян, ніж виїхали.

Польща готова посприяти Україні в поверненні додому чоловіків мобілізаційного віку. Країна вже пропонувала Україні допомогу в повернені чоловіків призовного віку для виконання конституційого обов'язку. із захисту батьківщини.