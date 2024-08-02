Губернатору Костромської області РФ Сергію Сітнікову заочно оголосили про підозру. Він фінансував підрозділи російських військ та забезпечував їх тепловізорами та оптичними прицілами.
Про це повідомляє Управління СБУ в Тернопільській області.
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В Україні повідомили про підозру губернатору Костромської області РФ - що відомо
"Російський чиновник неодноразово передавав командуванню 348-го мотострілкового полку, 331-го ПДП та 1065-го АП Збройних сил РФ тепловізори, рації, вантажівки і квадроцикли, а також постачав окупантам військову форму та різноманітну амуніцію", - йдеться у повідомленні.
З початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну органи влади Костромської області передали російським загарбникам:
- близько 170 одиниць автомобільної й мототехніки
- понад 29 тисяч комплектів теплого одягу та взуття
- 700 бездимних печей
- антидронові рушниці
- тепловізори
- приціли нічного бачення
- безпілотники та ін.
Все це армія РФ використовувала під час виконання бойових завдань проти ЗСУ.
Крім того, губернатор області ухвалив рішення про безкоштовне виділення російським військовослужбовцям, які беруть участь у війні, земельних ділянок під будівництво індивідуального житла.
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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили губернатору про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
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Олексій Дюмін, який раніше був охоронцем чинного президента Росії, став губернатором Тульської області та підготував регіон для бойових дій в Україні.
Він організував часткову мобілізацію чоловіків у Тульській області, створив Центр БпЛА і налагодив там виробництво FPV-дронів та інших дронів.
Водночас заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров забезпечує постійну підготовку військовослужбовців-контрактників і мобілізованих до ворожих військ, які потім відправляються на війну в Україну.
СБУ та прокурори Офісу Генпрокурора заочно повідомили їм про підозру за ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).