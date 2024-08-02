Губернатору Костромської області РФ Сергію Сітнікову заочно оголосили про підозру. Він фінансував підрозділи російських військ та забезпечував їх тепловізорами та оптичними прицілами.

Про це повідомляє Управління СБУ в Тернопільській області.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

В Україні повідомили про підозру губернатору Костромської області РФ - що відомо

"Російський чиновник неодноразово передавав командуванню 348-го мотострілкового полку, 331-го ПДП та 1065-го АП Збройних сил РФ тепловізори, рації, вантажівки і квадроцикли, а також постачав окупантам військову форму та різноманітну амуніцію", - йдеться у повідомленні.

Advertisement

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну органи влади Костромської області передали російським загарбникам:

близько 170 одиниць автомобільної й мототехніки

понад 29 тисяч комплектів теплого одягу та взуття

700 бездимних печей

антидронові рушниці

тепловізори

приціли нічного бачення

безпілотники та ін.

Все це армія РФ використовувала під час виконання бойових завдань проти ЗСУ.

Крім того, губернатор області ухвалив рішення про безкоштовне виділення російським військовослужбовцям, які беруть участь у війні, земельних ділянок під будівництво індивідуального житла.

Більше по темі СБУ затримала навідника "Ланцетів" на Миколаїв Чоловік відстежував розміщення Сил оборони та випитував у місцевих мешканців інформацію про ЗСУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили губернатору про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Advertisement

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

СБУ оголосила про підозри помічнику Путіна і заступнику міністра оборони РФ - подробиці

Олексій Дюмін, який раніше був охоронцем чинного президента Росії, став губернатором Тульської області та підготував регіон для бойових дій в Україні.

Він організував часткову мобілізацію чоловіків у Тульській області, створив Центр БпЛА і налагодив там виробництво FPV-дронів та інших дронів.

Водночас заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров забезпечує постійну підготовку військовослужбовців-контрактників і мобілізованих до ворожих військ, які потім відправляються на війну в Україну.

СБУ та прокурори Офісу Генпрокурора заочно повідомили їм про підозру за ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).