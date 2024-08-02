Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі, яку підписали ще 3 лютого 2022 року, пише повідомляє Hurriyet Daily News із посиланням на Офіційний вісник Туреччини.

Угода про зону вільної торгівлі – подробиці

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган затвердив угоду з додатками ще вчора, 1 серпня.

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За словами міністра торгівлі Турецької Республіки Омера Болата, ЗВТ збільшить обсяги до 10 млрд доларів за короткий період.

Болат заявив, що країни продовжуватимуть поліпшувати співпрацю й збільшувати торгівлю та інвестиції на основі спільних інтересів.

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Угода про ЗВТ між Україною та Туреччиною передбачає, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після закінчення перехідних періодів уряд також скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Більше по темі Малі звинуватила Україну в підтримці тероризму й розірвала дипвідносини За словами уряду республіки, країна повністю дотримується "діагнозу", встановленого РФ щодо України.

Росія проігнорувала запити Туреччини про відвідини українських військовополонених

Головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч розповів, що РФ ігнорує запити Туреччини щодо відвідування українських військовополонених, які там перебувають. Однак країна шукатиме інші шляхи для здійснення візитів.

Туреччина також вважає Чорноморську зернову ініціативу успішним проєктом, дію якого можна було б відновити та замість постачання зерна з РФ на Захід здійснювати поставки через Туреччину в країни Африки. Президент Росії Владімір Путін своєю чергою зацікавився такою перспективою та пообіцяв докласти зусиль для постачання зерна в бідні країни Африки.