Правоохоронці викрили співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника, які шахрайством намагались заволодіти коштами одного з фермерських господарств.

Підозрюваних затримали під час передачі частини коштів, повідомив Офіс генерального прокурора у Фейсбуці.

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ОГП викрив зловмисницю, яка хотіла привласнити близько $120 тис. - що відомо

Головний спеціаліст одного з управлінь Міністерства юстиції у червні 2024 року шляхом обману та зловживання довірою заволоділа $2 600 керівника одного з фермерських господарств.

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За ці кошти вона мала перенести дату розгляду його скарги до Офісу протидії рейдерства та посприяти у позитивному результаті її розгляду.

Після цього у підозрюваної виникла ідея знову заволодіти його коштами на загальну суму близько 120 тис. доларів.

Кошти нібито були для внесення у реєстр нерухомого майна відомостей про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці затримали підозрюваних під час передачі частини коштів – 30 тис. доларів.

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Головному спеціалісту відомства та її спільнику оголосили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 1, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

В Україні викрили багатомільйонну схему розкрадання коштів армії - подробиці

Під час масштабної спецоперації у рамках розслідування щодо розкрадання 138 млн грн, виділених на потреби армії, українські правоохоронці провели 70 обшуків та повідомили 30 підозр службовцям по всій Україні.

Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України.