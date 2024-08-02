Служба безпеки України повідомила про затримання диверсійної групи на Чернігівщини, яка на замовлення ворожих спецслужб намагалася знищити об’єкти Укрзалізниці у прикордонні.

СБУ та Нацполіція затримали диверсійну групу на Чернігівщині

Через підпали релейних шаф та сигнальних установок росіяни намагалися зірвати постачання на фронт.

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Зловмисники шукали легких способів заробити в Телеграм-каналах, де їх там згодом завербували російські спецслужби.

Спочатку фігуранти розвідували локації залізничного енергообладнання, а потім фотографували для погодження цілі. Після схвалення зловмисники підпалювали об'єкти за допомогою легкозаймистої суміші.

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Після займання вони знімали це на відео для звітування спецслужбам РФ.

Яке покарання загрожує диверсійній групі на Чернігівщині

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

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Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала диверсанта, який хотів підпалити трансформатори Укрзалізниці на Одещині

Нагадаємо, що вчора Служба безпеки повідомила про затримання місцевого будівельника, який шукав додатковий заробіток у Телеграм-каналах.

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Він розвідав локацію першої потенційної цілі – трансформатора біля залізничної колії, а потім підготував поблизу нього схрон із трьома коктейлями Молотова. Після цього залучив свого знайомого, який мав прибути на місце й вилучити зі схрону запалювальну суміш та підпалити електропідстанцію.

Далі фігурант планував передати росіянам відео займання як звіт про виконане завдання та продовжити серію підпалів на території регіону за винагороду.