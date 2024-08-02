З тимчасово окупованої території Луганщини вдалося повернути двох дітей. На підконтрольній Україні території мати зустрілась з сином і донькою. Також з окупації вивезли жінку.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Україна повернула трьох людей з російської окупації - що відомо

Повернути доньку та сина з Луганщини до мами вдалося у межах возз’єднання сімей, передбаченого Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни.

Також на рідну землю повернулася жінка, яка возз’єдналася із донькою.

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Україна та Росія провели обмін листами військовополонених - подробиці

"Відбулася зустріч працівників нашого Офісу із працівниками офісу російської уповноваженої з прав людини, на якій обидві сторони обмінялися листами військовополонених за формулою «200 на 200» та обговорили гуманітарні питання", - повідомив Лубінець.

Він додав, що українська сторона вкотре висловлює максимальну зацікавленість у поверненні наших громадян додому та працює над цим.

Ще одну родину вдалося евакуювати з окупованої території Херсонщини - подробиці

Напередодні з тимчасово окупованої території Херсонської області евакуювали матір з двома доньками - 3 і 5 років.

Нині родина перебуває у безпеці та отримує необхідну підтримку.

Сімʼя не могла самостійно виїхати, тож на допомогу прийшло Мінреінтеграції та громадська спілка «Українська мережа за права дитини».