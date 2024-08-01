З тимчасово окупованої території Херсонської області евакуювали матір з двома доньками - 3 і 5 років. Нині родина перебуває у безпеці та отримує необхідну підтримку.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Ще одну родину вдалося евакуювати з окупованої території Херсонщини - що відомо

«Ще для однієї української родини жахи російської окупації – позаду. З поки що окупованої Херсонщини евакуювали матір і її доньок. Дівчаткам – 3 і 5 років», - ідеться у повідомленні.

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Як зазначається, сімʼя не могла самостійно виїхати, тож на допомогу прийшло Мінреінтеграції та громадська спілка «Українська мережа за права дитини».

Прокудін розповів, що з моменту підготовки до виїзду минуло 15 днів, третину з яких зайняла дорога. Нині мати з малечею – у безпеці, отримують необхідну підтримку.