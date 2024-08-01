З тимчасово окупованої території Херсонської області евакуювали матір з двома доньками - 3 і 5 років. Нині родина перебуває у безпеці та отримує необхідну підтримку.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
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Ще одну родину вдалося евакуювати з окупованої території Херсонщини - що відомо
«Ще для однієї української родини жахи російської окупації – позаду. З поки що окупованої Херсонщини евакуювали матір і її доньок. Дівчаткам – 3 і 5 років», - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, сімʼя не могла самостійно виїхати, тож на допомогу прийшло Мінреінтеграції та громадська спілка «Українська мережа за права дитини».
Прокудін розповів, що з моменту підготовки до виїзду минуло 15 днів, третину з яких зайняла дорога. Нині мати з малечею – у безпеці, отримують необхідну підтримку.
Повернення українських дітей з російської окупації - що відомо
Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич раніше інформував про те, що Україна вже повернула 600 викрадених Росією дітей.
З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 154 дитини із Херсонської області, повідомляв голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зокрема, 19 липня вдалося повернути 12 дітей.
У Росії розгорнули піар-компанію серед державних посадовців щодо викрадання та всиновлення українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Зафіксовані випадки, коли дітям змінювали імена, прізвища, місця народження тощо.