З тимчасово окупованої території Херсонської області евакуювали матір з двома доньками - 3 і 5 років. Нині родина перебуває у безпеці та отримує необхідну підтримку.

 Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ще одну родину вдалося евакуювати з окупованої території Херсонщини - що відомо

«Ще для однієї української родини жахи російської окупації – позаду. З поки що окупованої Херсонщини евакуювали матір і її доньок. Дівчаткам – 3 і 5 років», - ідеться у повідомленні.

Advertisement

Як зазначається, сімʼя не могла самостійно виїхати, тож на допомогу прийшло Мінреінтеграції та громадська спілка «Українська мережа за права дитини».

Прокудін розповів, що з моменту підготовки до виїзду минуло 15 днів, третину з яких зайняла дорога. Нині мати з малечею – у безпеці, отримують необхідну підтримку.

Повернення українських дітей з російської окупації - що відомо

Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич раніше інформував про те, що Україна вже повернула 600 викрадених Росією дітей.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 154 дитини із Херсонської області, повідомляв голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, 19 липня вдалося повернути 12 дітей.

Advertisement

У Росії розгорнули піар-компанію серед державних посадовців щодо викрадання та всиновлення українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Зафіксовані випадки, коли дітям змінювали імена, прізвища, місця народження тощо.

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Туреччина заявила про обмін 26 ув’язнених між РФ та країнами Заходу
Далі » У ЄС не бачать загроз для Угорщини та Словаччини щодо санкції України проти "Лукойлу"