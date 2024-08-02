Українці імпортували 228 319 транспортних засобів за 7 місяців цього року, що на 14,2% більше за той самий період у 2023 році, повідомив Опендатабот.

Скільки авто ввезли українці

Кількість авто, імпортованих за цей самий період торік склала 199 980.

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Водночас 71% імпортованих цьогоріч авто вже вживані. Середній вік ввезених транспортних засобів, якими вже користувалися, склав 9 років.

42% імпортованих уживаних авто мають вік 10 та більше років.

Нововвезених авто найбільше в Києві, тобто 13,7%. Серед лідерів також Львівщина (10,2%) та Одещина (7,4%).

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Інфографіка: Опендатабот

Які марки ввезених авто найпопулярніші серед українців

Найпопулярнішою маркою серед усіх став Volkswagen – 25 498 авто, тобто 11.2% від загальної кількості, Renault з 17 479 транспортними засобами та Audi – 13 173 автівок.

Найпопулярнішими моделями стали Skoda Octavia, Vokswagen Golf і Passat.

Майже кожне друге імпортоване авто – бензинове. На дизельні автівки припали 27,5%, а на електрокари – 13,1%.

Інфографіка: Опендатабот

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Українцям доведеться платити додатково до майже 300 тис. гривень при купівлі авто

У разі запровадження передбаченого законопроєктом №11416 військового збору у 15% при першій реєстрації автомобіля українцям доведеться додатково платити від 180 до 280 тис. гривень.

Законопроєкт №11416 від Кабміну має наповнити держбюджет країни завдяки збільшенню податків та зборів, що скоротить дефіцит бюджету, який наразі складає 500 млрд гривень.

Водночас зниження продажів нових автомобілів призведе до зниження податкових надходжень від розмитнення та від продажу транспортних засобів.